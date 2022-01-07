 Macron′dan AB′nin stratejik gücünü artırma sözü | Avrupa | DW | 07.01.2022

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Avrupa

Macron'dan AB'nin stratejik gücünü artırma sözü

AB dönem başkanı Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa'nın güvenlik alanındaki hedeflerini içeren "Stratejik Pusula" belgesinin bu dönem tamamlayacağını belirterek, Birlik'in stratejik gücünü artırma vaadinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını 1 Ocak itibariyle altı aylığına devralan Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın stratejik gücünü artırma ve egemenliğini güçlendirme sözünü verdi. 

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısında konuşan Macron, AB'nin bu dönem "Stratejik Pusula" belgesini tamamlayacağını söyledi. Söz konusu belge,  savunma alanında kapasite geliştirmeye odaklanan Birlik'in jeopolitik stratejilerini içeriyor. Macron, "Stratejik Belge" sayesinde AB'nin NATO bünyesinde ortak bir pozisyonda duracağını ve daha fazla koordineli şekilde birlikte hareket edeceğini söyledi. Macron, ayrıca AB'nin savunma sanayisini geliştirmeyi ve üye ülkelerin teknolojik bağımlılığını azaltmayı hedeflediklerini belirtti. 

ABD ve NATO bağımlılığını azaltma hedefi

Rusya ile Ukrayna arasında askeri gerilimin devam ettiği bir dönemde, AB dönem başkanlığını yürütecek olan Macron, Avrupa'nın güvenliği konusunda yeni planları masaya yatıracaklarını da aktardı. AB, savunma alanında ağırlıklı olarak NATO ve ABD'ye bağımlı halde. İngiltere'nin Birlik'ten ayrılmasıyla bu daha da artmıştı.

Beş yıl önce Fransa Cumhurbaşkanı olan Macron, o zamandan beri AB'nin dış politikada ve güvenlik alanında daha bağımız hareket etmesi fikrini destekleyen bir lider olarak biliniyordu.

AB'de asgari ücret, ithal mallara uygulanacak olan karbon vergisi ve AB'nin mali kurallarında reforma gidilmesi gibi konuların da Fransa'nın dönem başkanlığında gündeme gelmesi bekleniyor.

Bu yıl yapılacak seçimlerde yeniden aday olacak Macron, hafta başında ise aşı olmayanlara yönelik sert sözleri nedeniyle manşetlerdeydi. Macron'un "kaba" olarak değerlendirilen ifadeleri kamuoyunda ve siyasi rakiplerinde tepkiye neden olmuştu.

AP / GY, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Almanya ile Fransa arasında "nükleer enerji" çatlağı

AB Komisyonu'nun bazı şartlar altında nükleer enerjiyi ve doğal gaz tesislerini sürdürebilir olarak sınıflandırma planı, Almanya ve Fransa arasında görüş ayrılığı yaratıyor. Konuyla ilgili merak edilenleri derledik:  

AB'den Rusya'ya Ukrayna tehdidi

Brüksel'de düzenlenen AB liderler zirvesinde Rusya, Ukrayna'ya yönelik olası askeri operasyonlara karşı uyarıldı. AB, böyle bir adımın kapsamlı sonuçları ve ağır bedelleri olacağı tehdidinde bulundu.  

Türkiye ile müzakereler donmuş olarak kalacak

AB Konseyi, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulmuş olarak kalmasına karar verdi. Açıklamada "Konsey, Türkiye’nin AB'den giderek uzaklaştığını üzülerek not ediyor" denildi.  

AB’den Avrupa’da İslamcı terör uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Terörle Mücadeleden Sorumlu Koordinatörü İlkka Salmi Avrupa’da İslamcı terör tehdidinin devam ettiği konusunda uyardı. Salmi, tehdidin "yüksek düzeyde" olduğunu söyledi.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Aşı zorunluluğunda Omicron belirsizliği

Koronavirüse karşı genel aşı zorunluluğu getirmeye hazırlanan Almanya ve Avusturya'da Omicron belirsizlikler yarattı. Ağır vaka sayılarının azalması ve aşıların etkisiyle ilgili son veriler planları değiştirebilir.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  