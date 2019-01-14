Macron’dan AB’de yeni başlangıç çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu seçimlerine yaklaşık üç ay kala Avrupa Birliği'nde (AB) esaslı reformlar yapılması çağrısında bulundu. Macron'un AB’nin geleceğine ilişkin yazdığı makale, AB'ye üye 28 ülkenin saygın gazetelerinde yayımlandı. Macron, makalede "Avrupa İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hiç bu kadar önemli olmadı. Avrupa hiç bu kadar tehlike altında da olmadı" ifadesini kullandı.

"Hiçbir çözüm sunmayan milliyetçilerin halkların öfkesini suistimal etmesini kabul edemeyiz" diyen Macron, artık harekete geçme zamanının geldiğini, Avrupa seçimlerinin "kıtanın geleceğine karar vereceğini" belirtti.

Sınırların korunmasına vurgu

Fransa Cumhurşbakanı Macron, makalesinde AB sınırlarının daha güçlü bir şekilde korunması gerektiğine de vurgu yaptı. Schengen Bölgesi üzerinde yeniden düşünülmesi talebinde bulunan Macron, "Bu bölgeye ait olmak isteyen herkesin sorumluluk (sıkılaştırılmış sınır kontrolleri) ve dayanışma (tanınma ve reddedilmeye ilişkin aynı kurallarla ortak mülteci politikası) şartlarını yerine getirmesi gerekiyor" dedi. Macron, sınırın "güvenlik için özgürlük" anlamına geldiğini belirtti.

Makalesinde ortak sınır koruma polisleri ile Avrupa mülteci kurumu oluşturulması önerilerinde bulunan Macron, göç göz önünde bulundurulduğunda, değerlerinin yanı sıra sınırlarını da koruyan bir Avrupa’ya inandığını ifade etti.

Savunma alanında reform önerisi

Fransa Cumhurbaşkanı, savunma alanında da reformlar talep etti. NATO ile uyumlu bir savunma politikası izlenmesi gerektiğini belirten Macron, Avrupa'daki müttefiklerinden askeri bütçenin artırılmasını istedi. Macron, İngiltere'nin dahil olacağı Avrupa Güvenlik Konseyi'nin kurulmasını önerdi.

Avrupa'da özgürlüğün savunulması için de Demokrasi Koruma Ajansı kurulmasını öneren Macron, AB'ye üye ülkelerin uzmanların oluşacak bu ajansın, seçimler öncesinde olası hacker saldırıları ve manipülasyonları engelleyebileceğini dile getirdi. Macron, Avrupa'daki partilerin "yabancı güçler" tarafından finanse edilmesinin de yasaklanması gerektiğinin altını çizdi.

Ticaret politikasına ilişkin öneriler

Avrupa'nın rekabet politikasında reform yapılması ve ticaret politikasının yeniden şekillendirilmesi önerisinde bulunan Macron, "Avrupa ikinci sınıf bir güç değil" dedi. Macron, çevrenin korunması, veri güvenliği, vergilerin ödenmesi gibi değerleri dikkate almayan şirketlerin cezalandırılması gerektiğini dile getirdi. Macron, kamu ihalelerinde de ABD veya Çin'in örnek alınarak, Avrupalı şirketlere öncelik verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Bütün bu önerilerin "özgürlük, koruma ve ilerleme" temelinde "Avrupa'da yeni bir başlangıç" anlamına gelebileceğini belirten Macron, bu yıl içinde AB kurumları ve ülkelerinin temsilcilerinin katılımı ile düzenlenebilecek Avrupa Konferansı'nda tartışılmasını önerdi.

AFP,dpa/JD,HT

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