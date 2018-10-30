 Macron′a saldırı şüphesi: Altı kişi gözaltında | AVRUPA | DW | 06.11.2018

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AVRUPA

Macron'a saldırı şüphesi: Altı kişi gözaltında

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı saldırı girişiminde bulunmayı planlayan aşırı sağ görüşlü altı kişi gözaltına alındı.

Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa'da altı sağ görüşlü kişi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı "şiddet içeren bir komplo" planlama şüphesiyle gözaltına alındı.

Ülkenin doğusundaki Moselle ve Isere bölgeleri ile başkent Paris'in batısındaki Ille-et-Vilaine'de gözaltına alınan şüpheliler hakkında terörle mücadele yasaları kapsamında soruşturma yapılacak.

Associated Press ajansına konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen Fransız bir yetkili istihbarat birimlerinin gözaltına aldığı altı kişinin Fransa Cumhurbaşkanı'nı hedef alan, ancak henüz tamamlanmamış ve muğlak olan planın şiddet içerdiğini belirtti.

Yetkililer altı şüpheli hakkında ek bilgi vermezken, bu kişilerin birbirleriyle bağlantıda olup olmadığına dair de bir açıklamada bulunmadı. Yaşları 22 ile 62 arasında değişen şüpheliler arasında bir de kadın bulunuyor.

Cumhurbaşkanlarına karşı ilk saldırı planı değil

Fransa Cumhurbaşkanlarına karşı geçmişte de benzer saldırı girişimleri planlanmıştı. Örneğin eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, 2002 yılında Paris'teki Bastille Günü kutlamalarında aşırı sağcıların hedefi olmuştu.

Geçen yıl Temmuz ayında 23 yaşındaki bir saldırgan da aynı şekilde Bastille Günü kutlamalarında Macron'a karşı suikast düzenleme planları yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Evi ve arabası aranan şüphelinin aracında üç adet şef bıçağı ve bilgisayarında ise saldırısına ilişkin arama geçmişi tespit edilmişti.

DW,AFP,AP/ÇÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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