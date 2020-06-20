 Macron: Türkiye Libya′da tehlikeli bir oyun oynuyor | DÜNYA | DW | 22.06.2020

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DÜNYA

Macron: Türkiye Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyor

Türkiye'yi Libya'da "tehlikeli bir oyun" oynamakla suçlayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bunun Berlin zirvesinde verilen taahhütlere aykırı olduğunu savundu.

Französischer Präsident Macron besucht Polen (imago images/Eastnews/Z. Kaczmarek)

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekleyen Türkiye'yi ülkede "tehlikeli bir oyun" oynamakla suçladı. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile yaptığı görüşme sonrasında Libya'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Macron, "Bugün Türkiye'nin Libya'da tehlikeli bir oyun oynadığını ve bunun Berlin Konferansı'nda verilen bütün taahhütlere aykırı olduğunu düşündüğümü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açıkça söyleme fırsatım oldu" ifadesini kullandı.

Ocak ayının sonunda Almanya'nın başkentinde düzenlenen zirveye katılan ülkeler, Libya'da taraflar arasında ateşkesi desteklemeyi, silah ambargosuna uymayı ve ülkenin iç işlerine karışmamayı taahhüt etmişti.

Macron, Sirte'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından alınması halinde, batı sınırını korumak için Libya'ya askeri müdahaleyi gündeme getiren Mısır'ın endişelerinin de "meşru" olduğunu dile getirdi.

Libya'da taraflar arasındaki çatışmalar devam ediyor

Libya'da taraflar arasındaki çatışmalar devam ediyor

NATO'nun beyin ölümü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, NATO'nun "beyin ölümü"nün gerçekleştiği yönündeki sözlerini de tekrarladı. Geçen yılın sonunda NATO'nun "beyin ölümü"nün gerçekleştiğini söylediğini hatırlatan Macron, Akdeniz'de Libya açıklarında Türk ve Fransız gemileri arasında yaşanan olayın, NATO'nun "beyin ölümünün" gerçekleştiğinin bir kanıtı olduğunu söyledi.

Fransa'nın suçlamasıyla ilgili NATO devrede

Fransa, iki Türk fırkateyninin eşlik ettiği Tanzanya bandıralı "Çirkin" adlı kargo gemisini, Libya'ya silah taşıyarak BM'nin silah ambargosunu ihlal ettiği şüphesiyle arama girişiminde bulunulduğunu ve Türk gemilerinin "son derece saldırgan" bir şekilde bu girişimi engellediğini ileri sürmüştü. Türkiye ise bu iddiaları yalanlamış, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, iddiaları "gerçek dışı" olarak nitelendirmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de geçen hafta Türkiye'nin Fransız savaş gemisini taciz ettiği yönündeki suçlamasının inceleneceğini açıklamıştı.

Stoltenberg, "Türk deniz kuvvetlerinin, müttefiklerin Akdeniz'deki denetleme girişimine yanıt vermediği" yönündeki suçlamanın NATO savunma bakanları toplantısında Fransa tarafından gündeme getirildiğini belirterek "Ne olduğuna tam açıklık kazandırmak üzere NATO askeri makamlarının soruşturma başlatacağını" kaydetmişti.

AFP,Reuters,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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