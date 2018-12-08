 Macron Sarı Yelekliler′le görüşecek | AVRUPA | DW | 09.12.2018

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AVRUPA

Macron Sarı Yelekliler'le görüşecek

Fransa'da Sarı Yelekliler protestolarının ülke çapında hükümet karşıtı gösterilere dönüşmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Macron'un Pazartesi günü sendika ve işçi temsilcilerinin taleplerini dinleyeceği açıklandı.

Frankreich Macron nach den Ausschreitungen der Gelbwesten (Getty Images/AFP/G. Van der Hassel)

Fransa'da akaryakıt zamlarına tepkinin büyüyerek hükümet karşıtı gösterilere dönüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eylemcilerin taleplerini dinlemek üzere Pazartesi günü sendikalar ve işçi temsilcileriyle görülecek.

Paris'teki Elysee Sarayı'nda yerel  saatle 10:00'da yapılacak olan görüşmeyle ilgili Reuters'a bilgi veren bir yetkili "Cumhurbaşkanı, ülkenin zor bir dönemden geçtiği bu zamanda talepleri ve önerileri dinlemek için bütün siyasi, yerel, ekonomik ve sosyal unsurları bir araya getirmek istiyor" diye konuştu.

Başbakan Edouard Philippe, Macron'un göstericilerin taleplerini dikkate alacağı sözünü vermiş, "Bir diyalog başlatıldı ve bu devam etmeli" demişti.

Macron'un sendikalarla görüşme kararı, Cumartesi günü ülke genelinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde bin 700'den fazla kişinin gözaltına alınmasının ardından geldi.

Ülkede 17 Kasım'da akaryakıt zamlarına tepkiyle başlayan gösteriler ülke genelinde hükümet karşıtı "Sarı Yelekliler" protestolarına dönüşmüştü. Araçlarda bulundurulması zorunlu olan reflektörlü sarı yelekleri giyerek eylem yaptıkları için "Sarı Yelekliler" adını alan göstericiler, işçi, emekli ve öğrenci hakları gibi konularda taleplerini duyurmaya çalışıyor.

Geçen haftasonu ve Cumartesi günü düzenlenen eylemlerde gösteriler şiddete dönüşmüş polisle eylemciler çatışmıştı. Cumartesi günkü gösterilerde 17'si polis 135 kişi yaralanmıştı.

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"Sarı Yelekliler" protestoları sürüyor

rtr/GY,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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