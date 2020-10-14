 Macron: Saldırı İslamcı terör eylemi | AVRUPA | DW | 17.10.2020

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AVRUPA

Macron: Saldırı İslamcı terör eylemi

Fransa'da bir öğretmenin öldürülmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron saldırıyı radikal İslamcı terör eylemi olarak niteledi.

Macron olay yerinde yaptığı açıklamada, saldırıyı radikal İslamcı terör olarak nitelendirdi.

Macron olay yerinde yaptığı açıklamada, saldırıyı radikal İslamcı terör olarak nitelendirdi.

Fransa’nın başkenti Paris'te bir öğretmenin sokak ortasında öldürülmesiyle ilgili olarak 5 kişi daha gözaltına alındı. Böylece terörle mücadele savcılığınca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan kişilerin sayısı 9'a yükseldi.

Öğretmenin Conflans-Sainte-Honorine'de çalıştığı okulun yakınlarında başı kesilerek öldürüldüğü ileri sürülüyor. 40'lı yaşlardaki tarih öğretmeninin ifade özgürlüğü konusunu işlemek amacıyla öğrencilere derste Muhammed Peygamber karikatürleri gösterdiği kaydediliyor. Polis çevrelerinden alınan bilgiye göre saldırgan öğretmeni sokak ortasında öldürdükten sonra Allahu Ekber diye bağırdı.

Polis şahsın olay yeri yakınlarında bir polis devriyesi sırasında fark edildiğini açıkladı. Elinde bıçak taşıyan şüpheli polis tarafından vurularak öldürüldü. Fransız medyası şahsın polise saldırmak isterken vurulduğunu duyurdu. Fransız televizyonu BFMTV saldırganın 18 yaşında ve Moskova doğrumlu bir Çeçen olduğunu açıkladı.

Frankreich Paris | Gewalttat | Mann enthauptet

Macron: Teröristler Fransa'yı bölemeyecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron öğretmenin öldürülmesini radikal İslamcı terör saldırısı olarak niteledi. "Fransa'nın tüm öğretmenlerine sizinle olduğumuzu söylemek istiyorum, tüm ulus bugün ve yarın da yanınızda olacak, sizi korumak, sizi savunmak ve size en güzel görevinizi yani yani özgür vatandaşlar yetiştirme görevini yapma imkanını sağlayacak" diyen Macron "Teröristler Fransa'yı bölemeyecek. Obskürantizm (bilmesinlercilik) kazanamayacak" diye konuştu. Macron konuşmasında radikal İslamcılığa karşı mücadelede eğitimin temel bir rol oynadığını söyledi. Bir teröristin bir öğretmeni öldürmesinin tesadüf olmadığını söyleyen Macron saldırının ülkenin değerlerine yönelik olduğunu belirtti.

dpa / EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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