Macron "sömürgeci" heykellerinin kaldırılmasına karşı

Emniyet güçlerinin ayrımcılıkla suçlandığı Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede günlerdir polis şiddetine ve ırkçılığa karşı düzenlenen gösterilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın ırkçılıkla, anti-Semitizmle ve ayrımcılıkla mücadelesinde "taviz vermeyeceğini" belirten Macron, "adres, isim ve ten rengi" gibi kriterlerin Fransız toplumunda başarının önündeki engeller olabildiğini kabul ederek herkesin etnik kökeni ya da dini ne olursa olsun "kendi yerini bulabilmesinin" sağlanması için de savaşılması gerektiğini söyledi.

Buna karşın sömürgecilik döneminden figürlerin tartışmalı heykellerini kaldırmayı reddeden Macron, "Cumhuriyet, tarihinden hiçbir izi ya da ismi silmeyecek. Yaptıkları işleri unutmayacak. Hiçbirinin heykelini yıkmayacak. Ama berrak bir şekilde tarihimize ve ortak hafızamıza bakacak" dedi.

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından hem bu ülkede de hem de Britanya'da göstericiler, sömürgecilik döneminden figürlerin heykellerini yıkmıştı. Avrupa'da da sömürgecilik döneminin liderlerinin adlarının verildiği yerler ve heykellerine dair tartışmalar yeniden alevlenmişti.

İsim değişikliği önerisi

Paris'teki gösterilerden bir görüntü

Fransa eski başbakanı Jean-MarcAyrault da önceki gün yaptığı çağrıda, Fransız Ulusal Meclisi'nde adını 17'nci yüzyıl devlet adamı Jean-Baptiste Colbert'ten alan bir salonun isminin değiştirilmesini istemişti. Colbert, köleliğin şartlarını belirleyen "Code Noir" (Siyah Kod) talimatnamesinin mimarıydı.

Fransa'daki ırkçılık tartışmaları ve polis şiddeti protestoları, 2016 yılında gözaltına alınırken ölen 24 yaşındaki AdamaTraore'yle ilgili yeni gelişmeler nedeniyle diğer ülkelerdeki gösterilere kıyasla daha yüksek bir tansiyonda gerçekleşiyor. Traore ailesinin yaptırdığı inceleme, gencin gözaltı yöntemi nedeniyle öldüğüne işaret etmişti. Bu bulgu, Traore'yi gözaltına alan polisleri aklayan resmi raporlarla çelişki göstermişti.

Paris'te Cumartesi günkü protestolarda göstericilerle polis arasında bir kez daha çatışma yaşandı. Olayların ardından 21 kişi gözaltına alındı.

DW,AFP/CÖ,TY

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