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Fotoğraf: Ng Han Guan/AP/picture alliance
PolitikaFransa

Macron Rusya konusunda Çin'den yardım istedi

1 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çinli mevkidaşı Şi'ye, Ukrayna Savaşı konusunda Rusya'nın "aklını başına getirmesi" çağrısında bulundu.

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Üç günlük resmi ziyaret amacıyla Çin Halk Cumhuriyeti'nde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın "aklının başına getirilmesi" için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e güvendiğini söyledi.

Başkent Pekin'deki ortak basın toplantısında konuşan Macron, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin uluslararası istikrarı bozduğunu ifade etti ve Şi'yi kastederek "Rusya'nın aklını başına getirme ve herkesi müzakere masasına oturtma konusunda sana güvenebileceğimi biliyorum" dedi. Macron basın toplantısında aynı zamanda "zorlu zamanlarda" Fransa işe Çin arasındaki diyaloğun önemine vurgu yaparak, "Ortak bir analizi paylaşma ve ortak bir yol oluşturma yetisi esastır" dedi.

Görüşme sonrası konuşan Çin Devlet Başkanı Şi ise Rusya ile Ukrayna'nin barış görüşmelerine başlamaları ve ihtilafa siyasi bir çözüm bulmaları çağrısında bulundu.

Perşembe günü gerçekleşen ikili görüşmenin ardından yayınlanan ortak açıklamada, her iki liderin de Rusya ile Ukrayna arasında barış görüşmelerinin "bir an önce başlaması" için yeniden çağrıda bulundukları ifade edildi. Açıklamada yanı zamanda her iki tarafın Ukrayna Savaşı'nda nükleer silah kullanımına karşı oldukları aktarıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Pekin'i ziyaret etti
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Pekin'i ziyaret ettiFotoğraf: Ludovic Marin/AP/picture alliance

Von der Leyen, Li ile görüştü

Macron'un gezisine eşlik eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen da Çin Başbakanı Li Keçiang ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, AB ile Çin arasındaki ilişkilerin "son yıllarda karmaşıklaştığını" ancak önemli olanın, özellikle halihazırdaki "kırılgan jeopolitik ortamda" iki taraf arasındaki ilişkinin her boyutunu konuşmak olduğunu söyledi.

Macron'un Çin ziyareti, Ukrayna'da barış sağlanması için batılı ülkelerin Çin'e baskı yaptığı bir zamanda gerçekleşiyor. Çin, Ukrayna Savaşı'nda şu ana kadar resmi olarak bir tarafta yer aldığını açıklamasa da Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınayan bir açıklamada bulunmadığı gibi Çin devlet Başkanı Şi geçen haftalarda Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşerek ilişkilerini kuvvetlendirdi. Ancak Şi, savaş başladığından bu yana Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda konuşmadı.

Macron, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Pekin'in, Ukrayna için aranan "barışa giden yol" açısından "çok önemli bir rol" oynayabileceğini vurgulamıştı.

AFP, rtr / DÇÜ, EC, BÖ

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