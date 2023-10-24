Macron: IŞİD'le mücadele koalisyonu Hamas'la da savaşsın

İsrail'i ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, IŞİD'e karşı 2014'te kurulan ve Suriye ile Irak'ta faaliyet gösteren uluslararası koalisyonun Hamas'la da mücadele etmesini önerdi.

İsrail'i ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı savaşan uluslararası koalisyonun genişletilerek Hamas'a karşı da savaşabileceği önerisini ortaya attı. Ancak Macron, ABD öncülüğünde kurulan ve onlarca ülkenin yer aldığı ancak İsrail'in yer almadığı söz konusu koalisyona Hamas'la mücadelede nasıl rol biçilebileceği konusunda bir ayrıntıya girmedi.

Kudüs'te İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesi sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Macron, "Fransa, Irak ve Suriye'de operasyonlarına dahil olduğumuz IŞİD'e karşı uluslararası koalisyonun Hamas'a karşı da mücadele etmesine hazırdır" ifadelerini kullandı.

Bölgesel çatışma riski konusunda uyaran Macron, "Hamas'a karşı savaş acımasızca, ancak kurallar dahilinde sürdürülmelidir" dedi.

Macron'un "koalisyon" önerisine yönelik doğrudan bir değerlendirme yapmayan Netanyahu, savaşın "şer ekseni" ile "özgür dünya" arasında olduğunu belirterek, "Bu sadece bizim savaşımız değil, herkesin savaşı" ifadesini kullandı.

9 yıl önce kurulan koalisyon

IŞİD'e karşı uluslararası koalisyon 2014 yılında, örgütün Suriye ve Irak'ta geniş bir alanda hakimiyeti ele geçirmesinin ardından kurulmuştu. Bugün 80'den fazla ülkenin destek verdiği koalisyonun askeri operasyon gücünde ağırlıklı olarak ABD rol alıyor.

Koalisyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Irak ve Suriye'de IŞİD'in askeri olarak yenilgiye uğratılmasına" katkı sağlayan oluşumun, şimdilerde "örgütün yeniden güçlenmesine engel olmak amacıyla keşif ve istihbarat gibi alanlarda danışmanlık faaliyetlerine odaklandığı" belirtiliyor.

Fransız rehineler

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırılarda 30 Fransız vatandaşı da hayatını kaybetmişti. Kaçırılanlar arasında da Fransızlar bulunuyor. Macron, Hamas'ın elinde bulunan Fransız rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamanın kendileri için öncelik olduğunu kaydetti.

Abbas'la görüşme

Fransa Cumhurbaşkanlığı kaynakları, İsrail ziyaretinde Macron'un savaşın tırmandırılmaması,rehinelerin kurtarılması, İsrail'in güvenliği ve "iki devletli çözüm" konuları üzerinde durduğunu kaydetti.

Filistin tarafı ise Macron'un, Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'la da Ramallah'ta bir görüşme gerçekleştireceğini bildirdi.

Reuters / GY, BK