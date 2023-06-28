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Macron: Genç bir insanın öldürülmesi affedilemez

17 dakika önce

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'da 17 yaşında bir gencin trafik kontrolü esnasında polis tarafından öldürülmesi olayını "affedilemez" olarak nitelendirdi. Olay, Fransa'da polis şiddetini yeniden gündeme taşıdı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Emmanuel MacronFotoğraf: Ludovic Marin/dpa/picture alliance

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 17 yaşında bir gencin başkent Paris'te polis tarafından vurularak öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Öldürülen genç bir insan söz konusu. Bu affedilemez ve açıklanamaz bir durum" diyen Macron, hiçbir şeyin bir gencin öldürülmesini meşru kılamayacağını ifade ederek, adli makamların sakin bir biçimde işini yapmasını beklediğini ve mümkün olan en kısa sürede gerçeğin ortaya çıkacağını belirtti.

Cezayir kökenli Nahel M.'in annesi olduğunu söyleyen bir kadın ise, TikTok üzerinden oğlu için bir yas yürüyüşü çağrısında bulundu. Kadın çağrısında, "Bu, oğlum için bir isyan" ifadelerini kullandı.

Nahel M.'nin öldürüldüğü Nanterre semtinde ve Paris'in diğer mahallelerinde Salı gecesi öfkeli kalabalıklar sokaklara döküldü. Kimi eylemciler bazı otomobilleri ateşe verirken, polis eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Fransa İçişleri Bakanlığı, Paris bölgesinde 2 bin polisin görevlendirildiğini ve en az 31 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı.

Polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetmişti

17 yaşındaki genç, Salı sabahı Nanterre'de polisin araç kontrolü esnasında vurularak öldürülmüştü. Olay anına ait teyitli bir video, bir polis memurunun içinde şoförle birlikte üç yolcunun bulunduğu aracın sürücü koltuğuna doğru silahını doğrulttuğunu; aracın hareket etmesi üzerine de silahını ataşlediğini gösteriyor. Birkaç metre giden aracın daha sonra yoldaki bariyerlere çarparak durduğu görülüyor. Polisin silahından çıkan kurşunla göğsünden yaralanan Nahel, ilk yardım ekiplerinin müdahelesine rağmen kısa süre sonra hayatını kaybetmişti.

Paris'te göstericiler tarafından kundaklanan bir otomobil itfaiye erlerince söndürülmeye çalışılıyor - (27.06.2023)
Paris'te olayın ardından sokağa çıkan öfkeli eylemcilerden bazıları otomobilleri ateşe verdiFotoğraf: ZAKARIA ABDELKAF/AFP

Polis şiddeti yine gündemde

Olaya karışan iki polis memurunun ilk önce gencin kendilerini ezmeye çalıştığını iddia ettikleri, daha sonra ise ifadelerini değiştirerek dur emrine uymayarak hızlandığını söyledikleri belirtiliyor. Nahel M.'yi öldüren polis, cinayet suçlamasıyla gözaltında bulunuyor.

Olay Fransa'da polis şiddeti tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Geçen yıl 13 vakayla rekor bir sayının kayıtlara geçtiği Fransa'da bu, 2023'te trafik kontrolü esnasında ikinci vurularak öldürülme vakası oldu. 2020'de yaşanan iki ve 2021'de yaşanan üç vakada da kurbanların çoğunun Arap kökenli ya da siyah olduğu belirtilmişti.

 

Reuters,AFP,dpa / SÖ,ET

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