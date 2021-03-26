 Macron Fransa′nın Ruanda Soykırımı′ndaki sorumluluğunu kabul etti | DÜNYA | DW | 27.05.2021

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DÜNYA

Macron Fransa'nın Ruanda Soykırımı'ndaki sorumluluğunu kabul etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ruanda Soykırımı'nın 27'nci yıldönümünde bu ülkeye ziyarette bulanarak ülkesinin soykırımdaki sorumluluğunu kabul etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron af diledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron af diledi

İkili ilişkilerde yeni bir sayfa açmak için bugün doğu Afrika ülkesi Raunda'ya giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin 1994 yılında yaşanan Ruanda Soykırımı'ndaki sorumluluğunu kabul etti.

Kigali'de 250 binden fazla Tutsi'nin mezarının bulunduğu Soykırım Anıtı'nı ziyaret ederek burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Macron, "Bugün buraya sorumluluğumuzu teslim etmeye geldim" dedi. "Sizlerden af diliyoruz" ifadelerini kullanan Macron, "Fransa'nın bu yöndeki uyarılara kulak asmayarak fiilen soykırımcı bir rejimin yanında durduğunu" söyledi. Macron, "Ancak Fransa soykırımda suç ortağı değildi" diye ekledi.

Ruanda Symbolbild Völkermord

Ruanda Soykırımı'nda yüzbinlerce kişi hayatını kaybetti

Macron'un talebiyle, Fransa'nın Ruanda Soykırımı'ndaki rolüne ilişkin kurulan araştırma komisyonunun hazırladığı rapor, Fransa'nın soykırımda ağır sorumluluğu olduğunu ortaya koydu. Ancak raporda, 800 bin kişinin hayatını kaybettiği soykırımda Fransa'nın suç ortağı olduğuna dair bir bulgunun olmadığı ifade edildi. Uzmanlar, Fransa'nın doğrudan soykırıma katılmadığını ancak soykırımı yapan hükümete sağladığı desteğin "suç ortaklığı" olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ruanda-Prozess in Frankfurt

Ruanda Soykırımı'nda katledilenlere ait bir toplu mezar 06.04.2005

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlattı. 100 gün süren soykırımda, BM'ye göre en az 800 bin Tutsi ve ılımlı Hutu, radikal Hutular tarafından öldürüldü.

dpa, Reuters, AFP / MK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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