 Macron Ankara′dan cihatçılarla ilgili ″açıklama″ istedi | AVRUPA | DW | 02.10.2020

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AVRUPA

Macron Ankara'dan cihatçılarla ilgili "açıklama" istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gaziantep üzerinden 300 kadar Suriyeli cihatçının Dağlık Karabağ'a gönderildiğini belirterek Ankara'dan bu konuda açıklama istedi. Macron, kırmızı çizginin aşıldığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'deki Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları zirvesinde dün akşam yaptığı açıklamada, gizli servis raporlarının Suriye'deki cihatçı gruplardan 300 kadar savaşçının Dağlık Karabağ'a yerleştirildiğini gösterdiğini söyledi.

Macron, cihatçıların Halep kentinden yola çıktığını ve Gaziantep üzerinden Dağlık Karabağ'a gittiklerini belirterek bölgeye giden savaşçıların tespit edildiklerini de sözlerine ekledi.

Cihatçıların Dağlık Karabağ'a yerleştirildiği iddialarıyla ilgili olarak Ankara'dan "açıklama" isteyen Macron, NATO ortaklarına da ittifak üyesi Türkiye'nin bu davranışına karşı kararlılıkla karşı çıkmaları çağrısında bulundu. Macron, bu konuda önümüzdeki günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonla görüşeceklerini de dile getirdi.

Aserbaidschan Konflikt um Berg-Karabach

Rus Dışişleri'nin açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı da iki gün önce yaptığı açıklamada doğrudan Türkiye'nin adını vermeden, Dağlık Karabağ'daki çatışmalara Suriye ve Libya'dan yasa dışı silahlı grupların gönderildiğine işaret etmiş ve "Suriye ve Libya dahil olmak üzere dışarıdan yasa dışı silahlı gruplara bağlı savaşçılar, doğrudan çatışmalara katılmak üzere Dağlık Karabağ'da konuşlandırılmaktadır. Bu durumdan derin endişe duymaktayız" açıklamasını yapmıştı.

Rus Dışişleri, ilgili tüm ülkeleri "yabancı terörist ve paralı askerlerin çatışmalarda kullanılmasını önlemeye" çağırmıştı.

Gözlemevi'nin paralı asker iddiaları

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Türkiye'nin Suriye'den çektiği 300 dolayında paralı askeri Dağlık Karabağ'a gönderdiği iddiasında bulunmuş, çoğu 'Sultan Murad' ve 'El-Emşad' fraksiyonlarından oluşan Türkiye destekli 300'den fazla savaşçının Afrin'den Dağlık Karabağ'a taşındığını öne sürmüştü.

Öte yandan CHP'li Başkan Yardımdıcısı ve Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz katıldığı bir televizyon programında, "Maalesef gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor" demişti.

Ancak iddialar Türkiye ve Azerbaycan tarafından yalanlanıyor.

AFP,DW/HS,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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