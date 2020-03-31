 Macaristan‘dan belediye başkanlarının yetkilerini sınırlama girişimi | AVRUPA | DW | 01.04.2020

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AVRUPA

Macaristan‘dan belediye başkanlarının yetkilerini sınırlama girişimi

Macaristan'da Viktor Orban başkanlığındaki hükümet belediye başkanlarının yetkilerini kısıtlamaya hazırlanıyor. Hükümet bir süre önce de koronavirüsle mücadele gerekçesiyle parlamentodan olağanüstü yetki almıştı.

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın yardımcısı Zsolt Semjen, seçilmiş belediye başkanlarının karar verme yetkilerini, acil durum uygulamaları sırasında üyeleri hükümet tarafından atanan güvenlik komisyonuna devrini öngören yasa tasarısını Çarşamba gecesi parlamentoya sundu.

Macaristan hükümeti 11 Mart'ta acil durum ilan etmişti. 

Büyükşehir belediyelerini muhalefet kazanmıştı

Macaristan'da geçtiğimiz yılın ekim ayında yapılan belediye seçimlerinde başkent Budapeşte başta olmak üzere çok sayıda kentin belediye başkanlıklarını muhalefet partileri kazanmıştı.

Yasa tasarına göre, belediye başkanları koronavirüs pandemisi bağlamında alacakları bütün kararları ilgili bölgeler için görevlendirilen güvenlik komisyonunlarının onayına sunmak zorundalar. Komisyonlar belediye başkanları tarafından sunulan önerileri beş gün içinde inceleyerek onaylayacak ya da reddedecek.

Kararnamelerle ülkeyi yönetme yetkisi

Macaristan Parlamentosu Pazartesi günü koronavirüs pandemisi nedeniyle Acil Durum Yasası'nı onaylamıştı. Yasa Orban'a parlamentonun denetimine tabi olmadan, süresiz olarak kararnamelerle ülkeyi yönetme yetkisi veriyor.

Ancak belediye başkanlarının yetkilerini kısıtlayan yasa tasarısının parlamentonun onayından geçmesi gerekiyor. Zira yasa tasarısı anayasal değişiklikler gerektiriyor. Orban hükümeti ise Parlamentoda bu tür değişiklik yapacak çoğunluk sayısına sahip değil.

Özgürlüklere kısıtlama

Başbakan yardımcısı Semjen tarafından sunulan yasa tasarısında özgürlükleri kısıtlayan başka maddeler de yer alıyor. Buna göre kişilerin doğumları sırasında kaydedilen cinsiyetleri daha sonra değiştirilemeyecek. Ayrıca altı üniversiteye tanınan özerk yönetim sonlandırılarak, üniversitelerin yönetimleri, üyelerini hükümetin belirlediği vakıflara devredilecek.

AB üyesi olan Macaristan'ın girişimi diğer AB üyesi ülkelerin tepkilerine yol açtı. Almanya ve Avusturya Macaristan hükümetinin uygulamarını eleştirdi.

dpa/TY, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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