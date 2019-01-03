Macaristan'da "kölelik yasası" protestosu

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yaklaşık 10 bin kişi "kölelik yasası" diye eleştirilen yeni iş kanununu protesto için yine sokaklardaydı. Protestocular "Köle olmayacağız" ve "Kirli Fidesz Partisi" sloganları attı.

Yeni iş kanunu Başbakan Viktor Orban'ın genel başkanı olduğu iktidar partisi Fidesz'in (Macar Yurttaş Birliği) oylarıyla aralık ayında parlamentoda kabul edilmiş, ardından Cumhurbaşkanı Janos Ader tarafından onaylanarak yürürlüğe girmişti. Tasarı yasalaşmadan önce yaklaşık 10 gün boyunca ülkede binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlenmişti.

İş kanununda yapılan değişiklikler işverenlere çalışanlardan günde iki saat ya da haftada bir ek iş günü mesai talep edebilme imkanı tanıyor. Yeni yasa ayrıca çalışanlara yapılacak ödemelerin üç yıla kadar ertelenmesine de olanak sağlıyor.

Haftalardır devam eden protestolara muhalefet partileri, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları da destek veriyor. Cumartesi günü gösteriler sırasında söz alan bir konuşmacı Orban'ı kast ederek "Tek kişiye karşı bugün yeni bir muhalefet doğdu" ifadesini kullandı.

Göstericiler ayrıca resmi televizyon ve radyo kanallarındaki tek taraflı haberciliği, bilimsel özgürlüğün kısıtlanmasını ve hükümet temsilcileri ile ailelerinin karıştığı geniş çaplı yolsuzluk olaylarını da protesto ediyor.

İktidardaki Fidesz Partisi ise protesto gösterilerinin arkasında Macar asıllı ABD'li iş adamı George Soros olduğunu ileri sürüyor. Parti söz konusu girişimin mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri için bir seçim stratejisi olduğu savunuyor. Yeni iş kanununa karşı çıkanlar ise Avrupa'ya toplu göçü desteklemekle suçlanıyor.

rtr, afp, dpa/BW,EC

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