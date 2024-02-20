Macaristan'da İsveç protokolü oylaması için tarih verildi

İsveç'in NATO üyeliğini onaylamayan son ülke konumundaki Macaristan'da parlamentonun bu konuyu önümüzdeki hafta başında oylaması bekleniyor.

Macaristan'da iktidar partisi Fidesz, İsveç'in NATO üyeliğine onay veren protokolün 26 Şubat'ta parlamentonun ilk ilkbahar oturumunda oylanmasını teklif etti.

Partinin Meclis Grup Başkanı Máté Kocsis, Parlamento Başkanı'na gönderdiği mektupta, Fidesz'in bu yöndeki talebini iletti. Kocsis, daha önce İsveç'in üyeliğine ilişkin oylamanın parlamento gündemine gelmesini engelleyen partisinin de bu protokolün geçmesini desteklediğini ifade etti.

İsveç'ten ilk tepki

Geçmişte de birçok kez Macar hükümetinin İsveç'in üyeliğini desteklediği yönünde mesaj veren Macaristan Başbakanı Viktor Orban liderliğindeki iktidar partisi Fidesz'in aylar sonra bu söylem doğrultusunda bir adım atmasına Stockholm'den ilk tepki de geldi.

Basın toplantısında konuşan İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Macar parlamentosunda önümüzdeki hafta gerçekleştirilmesi beklenen oylamayla ilgili bir soru üzerine "Elbette bunu memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasında bulundu.

İsveç'in üyelik süreci

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından daha önce hiçbir askeri ittifaka dâhil olmayan İsveç ile komşusu Finlandiya Mayıs 2022'de NATO üyeliği için başvuruda bulunmuştu. Bu iki ülkenin NATO üyeliğine uzun süre itiraz eden Türkiye, daha sonra Finlandiya'nın üyeliğine yeşil ışık yakmıştı. Bunun üzerine Finlandiya Nisan 2023'te 31'inci üye olarak NATO'ya katılabilmişti.

Türkiye geçen ay İsveç'in NATO üyeliğine onay veren protokolü de meclisten geçirdi. Başta ABD olmak üzere NATO ülkelerinin aylardır beklediği bu gelişmenin ardından İsveç'in üyeliğine meclis onayı vermeyen tek NATO üyesi olarak Macaristan kaldı.

Macaristan'ın İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin süreci geciktirmesinde Stockholm'ün Budapeşte'ye yönelik eleştirilerinin rol oynadığı tahmin ediliyor. Sık sık Stockholm'u Macaristan'a karşı "alenen hasmane tavır" takınmakla itham eden Budapeşte, İsveçli yetkilileri de Macaristan'ı hukukun üstünlüğüyle ilgili konulardan "vurma heveslisi" olmakla suçluyor.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto dün yaptığı açıklamada, Orban tarafından Budapeşte'ye davet edilen İsveç Başbakanı Ulf Kristersson bu ziyareti gerçekleştirdiği takdirde iki ülkenin ekonomik ve savunma iş birliğini derinleştirmeyi ele alabileceğini ifade etmişti.

DW,AP,Reuters,AFP/CÖ,BÖ

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