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Macaristan'da İsveç oylamasına geri sayım

1 saat önce

Türkiye ile birlikte İsveç'in NATO üyeliğine henüz onay vermemiş iki ülkeden biri konumundaki Macaristan'da meclis oylamasının 7 Temmuz'a kadar yapılması bekleniyor.

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Macaristan Parlamentosu
Macaristan ParlamentosuFotoğraf: Daniel Kalker/picture alliance

Macaristan'da parlamentonun İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili oylamayı Temmuz ayındaki NATO zirvesi öncesinde yapması beklentisi güçlendi.

AFP haber ajansına açıklama yapan parlamento basın bürosu, Cuma günü sona erecek bahar döneminin ardından, 7 Temmuz'a kadar "olağanüstü yaz oturumlarının" yapılacağını bildirdi.

Macar parlamentosunun geçen hafta yayınlanan Haziran-Temmuz oturum planında İsveç'in NATO üyeliğinin oylanmasıyla ilgili somut bir tarih bulunmuyordu.

Başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler ve NATO, İsveç'in üyeliği için onay sürecinin zirve öncesinde tamamlanmasını ve İsveç'in üyeliğinin 11 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta başlayacak zirvede ilan edilmesini istiyor.

ABD'den HIMARS adımı

Başbakan Victor Orban liderliğindeki Fidesz partisi, İsveç'i Macaristan hükümet politikalarını adil olmayan bir şekilde eleştirmekle suçlamış ve aylar öncesinde yapılması planlanan oylamayı geciktirmişti.

Çarşamba günü ABD'den Cumhuriyetçi senatör James Risch'in, Macaristan'a aralarında HIMARS füze sistemlerinin de bulunduğu 735 milyon dolarlık silah satışını, İsveç'in üyeliğine onayda yaşanan gecikme nedeniyle bloke etmişti. Macaristan Savunma Bakanı bu adıma, HIMARS füze sistemleri satın alma niyetlerinin olmadığını söyleyerek karşılık vermişti.

İsveç'in tam üye olabilmesi için üye 31 ülkenin meclis onayı gerekiyor. Türkiye ve Macaristan, İsveç'in üyeliğini meclisten geçirmeyen son iki üye konumunda bulunuyor.

AFP/BK,TY

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