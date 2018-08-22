Macaristan sığınmacıları aç bırakma taktiğine son verdi

Macaristan'ın yaklaşık iki haftadır uyguladığı belirtilen sığınmacıları aç bırakma taktiğine son verdiği açıklandı. Açıklama, insan hakları izleme örgütü Macar Helsinki Komitesi'nden geldi. Komitenin başında yer alan Andras Lederer, dpa'ya yaptığı açıklamada, "Bahsi geçen kişilere yine normal şekilde bakılıyor" dedi.

Macaristan'ın aç bıraktığı sığınmacılar, Sırbistan sınırı yakınlarındaki transit merkezlerinde kalıyor. Bu uygulamaya maruz kalan grubu sığınma başvuruları reddedilenler oluşturuyor. Bu kişilerin ret kararına itiraz etseler dahi yeni başvurularının cevabı almadan Macaristan'dan ayrılmalarını sağlamak için aç bırakıldıkları öne sürülüyor. Macaristan, başvuruları reddedilen sığınmacıların Sırbistan'a dönmesini istiyor.

Sığınma başvurularını nadiren kabul eden Macaristan'da son dönemde yapılan bir düzenleme ile yasa dışı sığınmacılara yardım edilmesi suç kapsamına alınmıştı. Ayrıca güvenli olarak kabul edilen bir ülkeden gelen sığınmacıların başvuruları reddediliyor. Macaristan, Sırbistan'ı güvenli ülke olarak sınıflandırıyor.

Daha fazlasını okumak için: Macaristan'a "sığınmacıları aç bırakma taktiği" suçlaması

AİHM'den Macaristan'a tepki

Macaristan'ın uygulamasına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden (AİHM) tepki geldi. AİHM, Budapeşte yönetiminin başvuruları reddedilen sığınmacılara yiyecek sağlaması gerektiğini açıkladı. Reuters'a elektronik posta yolu ile yapılan açıklamada AİHM'in dört vakada sığınmacılara yiyecek sağlanmasını istediği belirtildi.

Macar Helsinki Komitesi, aç bırakma taktiğinden etkilenen bir Afgan kadın adına geçtiğimiz hafta AİHM'ye başvuruda bulunmuştu.

Macaristan'ın muhafazakâr Başbakanı Viktor Orban sığınmacılara yönelik sert politikalar benimsemesiyle biliniyor.

Daha fazlasını okumak için: Macaristan'da göçmenlere yardım etmek artık suç

Sığınmacıları aç bırakma taktiği İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Çarşamba günü yayımlanan raporunda yer almıştı. Raporda, Macar yetkililer uluslararası göçmen hukuku standartlarını ve insan onurunu ihlal etmekle suçlanmıştı.

DW,dpa/ÖA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe