Macaristan parlamentosundan İsveç'in NATO üyeliğine onay

Macaristan parlamentosundan çıkan onay ile İsveç'in NATO'nun 32'nci üyesi olması önündeki son engel de aşıldı.

Türkiye'nin ardından Macaristan parlamentosunun da onay vermesiyle İsveç'in NATO üyeliği önündeki son engel aşılmış oldu. Macaristan parlamentosunda Pazartesi günü yapılan oylamada İsveç'in Kuzey Atlantik İttifakına katılım antlaşması 6 ret oyuna karşı 188 oyla kabul edildi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, oylama sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda an itibarıyla NATO'ya üye tüm devletlerin parlamentolarının İsveç'in üyeliği yönünde oy kullandığını belirterek "Bugün tarihî bir gün. İsveç, Avrupa-Atlantik güvenliği için sorumluluklarını yerine getirmeye hazırdır" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de onay sonrası yaptığı paylaşımda "İsveç'in üyeliği hepimizi daha güçlü ve daha güvenli kılacak" dedi.

TBMM Ocak'ta onay vermişti

İsveç, 200 yılı aşkın yürüttüğü askerî tarafsızlık ilkesinden Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya saldırması sonrasında vazgeçerek 2022 Mayıs ayında Finlandiya ile birlikte NATO'ya üyelik için başvurmuştu. Türkiye iki ülkenin üyeliğine özellikle terörle mücadele alanında yeterli iş birliğine yanaşmadıkları gerekçesiyle karşı çıkmış, ancak daha sonra Finlandiya'nın üyeliğine yeşil ışık yakmıştı.

Finlandiya 2023 Nisan ayında İttifak'ın 31'inci üyesi olarak NATO'ya katılırken Türkiye'nin İsveç konusundaki çekinceleri devam etmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisinin İsveç'in üyeliğine 23 Ocak'ta onay vermesiyle gözler geriye kalan tek üye olan Macaristan'a çevrilmişti. Bir ülkenin NATO'ya üye olabilmesi için diğer tüm üye ülkelerin meclis onayı gerekiyor.

İsveç'in üyeliği NATO için neden önemli?

İsveç'in NATO'ya üye olmasıyla, İttifak stratejik açıdan önemli Baltık Denizi'nde daha da güçlü hale gelecek. Finlandiya'nın ardından İsveç'in de NATO'ya katılmasıyla Baltık Denizi, Rusya'ya ait Kaliningrad ve St. Petersburg dışında tamamen İttifak ülkeleriyle çevrilmiş olacak. Baltık, Rusya'nın bu iki bölgeye deniz ulaşımını sağlayabildiği tek bölge.

İsveç, Soğuk Savaş sonrasında ordusunu küçültmesine rağmen modern bir hava kuvvetleri ve donanmaya sahip. Finlandiya gibi İsveç de yıllardır NATO ile ortak tatbikatlar gerçekleştiriyor.

Reuters,AP/BK,TY

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