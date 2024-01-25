Macaristan Meclis Başkanı: İsveç konusunda acelemiz yok

Macaristan'da Meclis Başkanı Kover, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamaları için herhangi bir aciliyet görmediğini söyledi. Türkiye'nin İsveç protokolünü meclisten geçirmesinin ardından gözler Budapeşte'ye çevrilmişti.

İsveç'in üyeliğine meclis onayı vermeyen tek NATO ülkesi olarak kalan Macaristan'da Parlamento Başkanı Laszlo Kover bu konuda aceleleri olmadığını söyledi.

İsveç'in NATO'ya katılabilmesi için ittifak üyelerinin tamamının buna onay vermesi gerekiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yakın ilişkilere sahip olan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, dün yaptığı açıklamada, Macar milletvekillerini İsveç'in adaylığına ilişkin protokolü bir an önce onaylamaya çağırmıştı.

Macaristan'da parlamento takvimi, milletvekillerinin en erken 1 Şubat'ta oturum gerçekleştirebilmesine imkân tanıyor. Ancak muhalefetteki Sosyalist parti geçen hafta İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanabilmesi için bir olağanüstü oturum gerçekleştirilmesi için talepte bulunacağını duyurmuştu.

Orban liderliğindeki iktidar partisi Fidesz'in kurucularından olan Meclis Başkanı Laszlo Kover, Macar haber sitesi index.hu'ya yaptığı açıklamada, "Daima Macaristan'ın çıkarlarına ters hareket eden muhalefet partilerinden birinin olağanüstü oturum çağrısında bulunacağından şüphem yok. Ama bu muhtemelen başarıya ulaşmayacaktır" dedi.

Kover, "Özel bir aciliyet hissetmiyorum. Ayrıca olağanüstü bir durum olduğunu da sanmıyorum" diye ekledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in üyeliğine yönelik protokolün TBMM'den geçmesinin ardından aynı adımı Macaristan'dan da beklediğini söylemişti.

İsveç'in üyelik süreci

Rusya'nın Ukrayna'ı işgalinin ardından, daha önce hiçbir askeri ittifaka dâhil olmayan İsveç ile komşusu Finlandiya Mayıs 2022'de NATO üyeliği için başvuruda bulunmuştu. Bu iki ülkenin NATO üyeliğine uzun süre itiraz eden Türkiye, daha sonra Finlandiya'nın üyeliğine yeşil ışık yakmıştı. Bunun üzerine Finlandiya Nisan 2023'te NATO'ya katılabilmişti.

Türkiye Salı günü İsveç'in NATO üyeliğine onay veren protokolü de meclisten geçirdi. Başta ABD olmak üzere NATO ülkelerinin aylardır beklediği bu gelişmenin ardından İsveç'in üyeliğine meclis onayı vermeyen tek NATO üyesi olarak Macaristan kaldı.

Daha önce defaatle Macar hükümetinin İsveç'in üyeliğini desteklediği yönünde mesaj veren Orban, önceki gün sürpriz bir şekilde İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u "İsveç'in NATO'ya katılımını şahsen müzakere etmek" üzere Budapeşte'ye davet etti. Bu davete tepki gösteren İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise Macaristan'ın 2022 yazında düzenlenen NATO zirvesinde İsveç'in NATO'ya katılması için yapılan resmi daveti diğer tüm ülkeler gibi desteklediğine dikkat çekti. Billström, "Bu nedenle bugün müzakere etmek için bir neden göremiyorum" dedi.

Brüksel'deki diplomatlar Orban'ın bu manevrasını, AB ortağı İsveç'in Macaristan'a yönelik eleştirilerine bir yanıt olarak görüyor. AB, hukukun üstünlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle Budapeşte'ye yapılan milyarlarca dolarlık yardımı dondurmuş, Orban da Avrupa'nın Ukrayna'ya yapmayı planladığı milyarlarca dolarlık yardımı engellemişti.

DW,Reuters/CÖ,HT

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