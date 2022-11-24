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Macaristan Başbakanı Viktor Orban
Macaristan Başbakanı Viktor OrbanFotoğraf: Luka Dakskobler/ZUMA/imago images
PolitikaMacaristan

Macaristan İsveç ve Finlandiya onayını erteledi

6 dakika önce

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri için gerekli meclis onayı konusunda Türkiye'nin Temmuz'u işaret etmesinin ardından Macaristan da konunun Şubat'tan önce meclis gündemine gelemeyeceğini açıkladı.

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri için gerekli meclis onayını gelecek yıla erteledi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğinin kabulü için 30 üye ülke parlamentosunun onayı gerekiyor. Bu onayın henüz çıkmadığı iki ülke ise Türkiye ile Macaristan.

Orban, Slovakya'da katıldığı Vişegrad grubu toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "İsveç ve Finlandiya'yı da konuyla ilgili bilgilendirdik. Macaristan iki ülkenin NATO'ya üyeliğini desteklemektedir. Konu, meclisin önümüzdeki yılki ilk oturumunda gündeme alınacak" diye konuştu. Macaristan parlamentosunun 2023'teki ilk oturumunun Şubat ayında yapılması planlanıyor.

"Yıl sonuna kadar" denmişti

Macaristan, daha önce de iki ülkenin NATO üyeliğini desteklediğini ve meclis oylamasının bu yılın sonuna kadar yapılacağını açıklamıştı. Ancak iktidar partisi konuyu meclis gündemine almadı. Orban'ın Özel Kalem Müdürü Gergely Gulyas bu ay başında yaptığı açıklamada meclisin NATO oylamasını gündeme alabilmesi için öncelikle Brüksel'in talep ettiği yolsuzlukla mücadele yasasını oylaması gerektiğini belirtmişti.

Macaristan'da muhalefet, Orban hükümetini İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda ayak diremek ve AB'ye şantaj yapmakla suçluyor.

Macaristan ile AB arasında hukuk devletinden yolsuzlukla mücadeleye, Rusya ile ilişkilerden Ukrayna savaşına bir dizi konuda pürüzler bulunuyor.  Brüksel, yolsuzlukla mücadele konusundaki reform taleplerini karşılamadığı için Macaristan'a AB fonlarından milyarlarca euroluk kaynak akışını askıya almıştı. Kaynakların serbest bırakılması için Brüksel ile Budapeşte arasında pazarlıklar devam ediyor.

Erdoğan Temmuz'a işaret etmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım'da destek arayışı için Ankara'ya gelen İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüşmesi sonrasında meclis onayı için Temmuz ayına işaret etmişti.

Erdoğan, "Bu konuda değerli dostuma şu an itibariyle beni anlayacağına inanıyorum. Önümüzde Temmuz ayına kadar süre var. Bir diğer taraftan da Haziran ayında Türkiye'de seçim söz konusu. Gerek Cumhurbaşkanlığı gerek parlamento seçimi. Bu seçimlere de hazırlanırken halkımızın karşısına çok rahat çıkabilmemiz lazım. Bunları da değerli dostumla paylaştık, görüştük. Ona göre de adımlarımızı atacağız" ifadelerini kullanmıştı.

AFP,DW/BK,HS

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