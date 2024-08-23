Macaristan: Göçmenlere tek yön Brüksel bileti verebiliriz

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas Avrupa Birliği'ne (AB) ulaşmak isteyen göçmenlere tek yönlü Brüksel bileti verebilecekleri söyledi. Gulyas, göç uygulamalarının Birlik politikaları ile uyumsuz olduğu gerekçesiyle Brüksel'in ülkesine kestiği cezaya tepki gösterdi.

AB Adalet Divanı Başbakan Viktor Orban yönetimindeki Macaristan'a Birlik'in göç kurallarını sürekli olarak ihlal ettiği gerekçesiyle Haziran ayında 200 milyon dolar para cezası vermiş, ayrıca AB kurallarına uymadığı her gün için ek bir milyon euro ceza açıklamıştı.

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua/picture alliance

Gulyas, Budapeşte'de düzenlediği basın toplantısında "Brüksel bizi her koşulda göçmenleri kabul etmeye zorluyor" dedi, sonsuza kadar günde bir milyon euro ödemek istemediklerini belirterek bunun yerine göçmenlere Brüksel'e ücretsiz ulaşım önereceklerini kaydetti. Macar bakan, "Brüksel istiyorsa göçmenleri alabilir" diye konuştu.

Macaristan yönetimi 2015'teki göçmen akınından sonra güney sınırlarını dikenli tellerle kapatmıştı.

Orban yönetiminin "tek yön bilet" çıkışı ABD'de Cumhuriyetçilerin kontrolündeki güney eyaletlerinin açıklamalarıyla benzerlik gösteriyor. Meksika sınırındaki eyaletler Washington'un göçmen politikasına tepki olarak göçmenleri Demokratların çoğunlukta olduğu New York, Los Angeles ve Chicago gibi yerleşimlere göndereceklerini söylüyor.

Orban ve Brüksel yönetimi Rusya'ya bakıştan eşcinseller ve kadınların haklarına kadar birçok konuda ayrılık yaşarken bu durum AB dönem başkanlığı Macaristan'ın elindeyken daha hassas bir hal aldı.

dpa,AP / MUK,BK

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