 Maas′tan uyarı: Başkanlık devir teslimi pürüzsüz olmalı | ALMANYA | DW | 11.01.2021

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ALMANYA

Maas'tan uyarı: Başkanlık devir teslimi pürüzsüz olmalı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Washington'da başkanlık devir tesliminin pürüzsüz ve barışçıl bir şekilde gerçekleşmesi uyarısında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'de geçen Çarşamba akşamı Trump yanlılarının Kongre'yi basmasıyla ilgili olarak uyarılarda bulundu. Alman ZDF kanalına bu sabah ABD'deki gelişmeleri değerlendiren Maas, Beyaz Saray'da sorunsuz bir iktidar değişikliği olmasını umduklarını belirterek "Başkanlık devir tesliminin pürüzsüz ve en önemlisi de barışçıl bir şekilde olması bizim için fevkalade önemli" ifadelerini kullandı.

Alman hükümetinin ABD'nin Joe Biden'ın başkanlığında "uluslararası sahneye sorumluluk sahibi bir oyuncu olarak dönmesini" beklediğini söyleyen Maas, ABD'de toplumun "derinden bölünmüş olduğuna ve kutuplaştığına" dikkat çekti. Trump'ın "nefret ve ajitasyon" içeren bir siyaset yürüttüğünü vurgulayan Maas, ortaya çıkan kutuplaşmanın da Trump yandaşlarını harekete geçirdiğini kaydetti.

Maas'tan Marshall planı önerisi

"Toplumu bir araya getirmek muhtemelen daha önce yeni hiçbir başkanın öncelikli görevi olmamıştı" diyen Maas, iç siyasette düzenin sağlanmasının gelecekteki Amerikan hükümetinin dış siyasette aktif hale gelmesinin koşulu olduğunu sözlerine ekledi. Maas, ABD'yle ortak bir "demokrasi için Marshall planı" üzerinde çalışılması önerisini de tekrarladı. Maas, böyle bir ortaklığın Biden'ın liberal demokrasilerle daha sıkı işbirliği yapacağı şeklindeki açıklamasıyla da örtüştüğünü savundu.

Maas, Biden hükümeti döneminde ABD-Almanya ilişkilerini iyileşeceğinden de emin olduğunu ifade ederek "Yeni Başkan'ın ABD - Avrupa arasındaki işbirliğinin iyileşmesine büyük önem verdiğini düşünüyorum" dedi. 

Demokratlar harekete geçiyor

Normal koşullar altında Donald Trump'ın başkanlığı 20 Ocak'ta düzenlenecek törenle Joe Biden'a devretmesi gerekiyordu. Ancak Trump yanlılarının seçim sonuçlarının onaylanacağı gün Kongre'yi basması ve şiddet olaylarının yaşanması Washington'da krize neden oldu. Demokratlar,  Trump'ın 20 Ocak'tan önce görevden alınmasınıistiyor. Demokratlar Pazartesi ya da Salı günü Trump'ın azil talebini Kongre gündemine getirmeye hazırlanırken hızlı bir azil süreci başlatılması için Başkan Yardımcısı Mike Pence ve kabinenin de onay vermesi gerekiyor.

AFP/HS,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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