 Maas’tan Türkiye’ye ′IŞİD güçlenir′ uyarısı | ALMANYA | DW | 10.10.2019

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ALMANYA

Maas’tan Türkiye’ye 'IŞİD güçlenir' uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanı Maas’ın, Türk mevkîdaşı Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde "IŞİD’in yeniden güç kazanması ihtimaline" karşı uyarıda bulunduğu bildirildi.

Außenminister Maas in der Türkei (picture-alliance/dpa/B. von Jutrrczenka)

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği askeri harekâttan duyduğu kaygıyı dile getirdi.

Telefon görüşmesinin ardından Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bakan Maas'ın görüşmede Suriye'ye yönelik askeri harekâta ilişkin tutumu açıkça dile getirdiği ifade edildi. Açıklamada, Maas’ın harekâtın "IŞİD'in yeniden güç kazanması ihtimalinin de dahil olduğu çok olumsuz sonuçlarından" duyduğu kaygıya vurgu yaptığı belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, dün Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekâtı"nı başlatmasının ardından yaptığı açıklamada, askeri harekâtı "en sert şekilde kınadığın"” belirtmişti. Maas, "Türkiye bu şekilde, bölgeyi daha da istikrarsızlaştırma ve IŞİD'in yeniden güçlenmesi riskini göze almış bulunmaktadır" ifadesini kullanmıştı.

DW,dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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