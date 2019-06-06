 Maas′tan Ortadoğu uyarısı: Yangına körükle gidilmemeli | DÜNYA | DW | 08.06.2019

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DÜNYA

Maas'tan Ortadoğu uyarısı: Yangına körükle gidilmemeli

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Irak'a gerçekleştirdiği sürpriz ziyarette Ortadoğu'nun "çok gergin" bir durumda olduğunu ve "kimsenin yangına körükle gitmemesi" gerektiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Irak'ın başkenti Bağdat'a giden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ortadoğu'daki gerginliklerle ilgili uyarıda bulundu. Maas, "yanlış hesaplamaların, yanlış anlaşılmaların ve provokasyonların bu son derece gergin bölgede beklenmeyen sonuçlara neden olma tehlikesi" bulunduğunu belirtti. Alman bakan, böyle bir durumdayken "kimsenin yangına körükle gitmemesi" gerektiğini ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın Ortadoğu turunun ilk durağının İran olması bekleniyordu. Maas'ın Bağdat ziyareti, güvenlik nedeniyle daha önceden açıklanmamıştı. Pazartesi günü İran'a gidecek olan Maas, daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'e geçecek. Alman bakan İran'da, Tahran ile 2015 yılında yapılan ancak geçen sene ABD'nin çekilmesinin ardından tehlikeye giren nükleer anlaşmanın kurtarılabilmesi için temaslarda bulunacak.

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Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Ortadoğu’da tırmanan tansiyonun düşürülmesi ve nükleer anlaşmanın nasıl kurtarılabileceğini görüşmek üzere Pazartesi günü İran’ı ziyaret edecek. (06.06.2019)

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'la ülkesi arasındaki "nükleer program" gerilimini düşürecek bir açıklama yaparak, "İran'la ön koşulsuz görüşmeye hazırız" dedi. (02.06.2019)

"Avrupa öncülük etmeli"

Maas, Bağdat'ta yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında giderek yükselen tansiyonun düşürülmesinde Avrupa'nın daha aktif bir rol alması ve bu doğrultudaki çabalara "öncülük" etmesi gerektiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı, "Biz Avrupalılar olarak Viyana nükleer anlaşmasının sürdürülmesine yönelik çalışmalar konusunda her çabaya değeceğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Maas, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el Hekim ile görüşecek.

DW,dpa,AP/CÖ,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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