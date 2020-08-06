Maas'tan Lübnan'a acil reform çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamanın ardından toplumsal protestoların giderek arttığı Lübnan'ın, yabancı devletlerin etkisi altına girmemesi gerektiğini belirtti. Saarbrücker Zeitung gazetesine Lübnan'daki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Maas, "Biz Lübnan'ı güçlendirmek istiyoruz, zira bu kriz ülkenin kapılarını yabancı devletlerin etkisine açmak için kullanılmamalı" diyerek, Lübnan'da halihazırda dışarıdan finanse edilen Hizbullah gibi örgütlerin var olduğunu söyledi.

Maas'ın Lübnan hükümetinden "gerçek bir reform iradesi" talebi

Lübnan hükümetinin şu ana dek "acilen gerekli olan, ekonomi ve mali sektördeki reformları süratli bir biçimde" hayata geçiremediğini vurgulayan Dışişleri Bakanı Maas, Beyrut'tan reformlar konusunda ortaya "gerçek bir irade" koymasını talep etti. Koronavirüs salgınından dolayı zaten ağır bir darbe alan Lübnanlıların bir kısmının, yaşanan patlamanın ardından "bir yıkıntıya dönüşmüş mevcudiyetleri ile karşı karşıya" kaldığını ifade eden Maas, yerel ekonominin yeniden canlandırılabilmesi için, Uluslararası Para Fonu ile yapacağı olası görüşmelerde Almanya'nın Lübnan'ı desteklemeye hazır olduğunu dile getirdi. Maas röportajda, "Hiçbir ülke böyle bir krizin altından tek başına kalkamaz" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da perşembe günü Lübnan'ı ziyaret etmiş, Lübnanlı mevkidaşı Michel Avn ve Başbakan Hasan Diyab ile görüşmesinde, Lübnan hükümetinden reformların bir an önce hayata geçirilmesini talep etmişti. Bu arada yaşanan patlamadan önce de derin ekonomik krizden mağdur olan halkın tepkisi kendini sokak protestoları ile gösteriyor. Lübnan medyasının bildirdiğine göre, perşembe günü yapılan eylemde bir grup protestocu, Lübnan parlamentosunun etrafındaki barikatı aşmaya çalışarak buradaki güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulundu. Bazı kişilerin yaralandığı olaylarda çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı bildiriliyor.

Lübnan resmi kaynaklarının verdiği bilgilere göre, salı günü Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamada şu ana dek en az 154 kişi öldü, 5 binden fazla insan da yaralandı. Olayın ardından Beyrut'ta iki hafta süreli olağanüstü hal ilan edildi.

KNA / ET,EC

© Deutsche Welle Türkçe