 Maas′tan ırkçılığa karşı küresel mücadele çağrısı | DÜNYA | DW | 24.02.2020

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DÜNYA

Maas'tan ırkçılığa karşı küresel mücadele çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Maas Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi oturumunda Hanau'daki saldırıyı dile getirdi. Maas nefretin "tüm dünyanın acısını çektiği bir hastalık" olduğuna dikkat çekti.

Deutschland Besuch des Österreichischen Außenministers Schallenberg bei Außenminister Maas (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen 43'üncü oturumunda bir konuşma yaptı. Nefret ve ırkçılığın Hanau’da bir aşırı sağcının şiddet eyleminde yeniden ölümcül yüzünü gösterdiğini belirten Maas ırkçılığa karşı küresel mücadele çağrısı yaptı.

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Konseyi insan haklarını korumaya davet eden Maas, nefretin insanlık kadar eski olduğunu söyledi. Nefretin insan haklarına yönelik tehditler arasında bertaraf edilmesi en zor olan tehdit olduğunu belirten Maas "Farklı görünüme sahip olan, farklı yaşayan, farklı seven insanlara yönelik nefret. Farklı düşünen ya da bir başka tanrıya inanan insanlara yönelik nefret" diye konuştu.

Nefretin "tüm dünyanın acısını çektiği bir hastalık" olduğunu söyleyen Maas bu hastalığa karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

İnsan haklarının hayata geçirilmesinde "rahatsızlık verici geriye gidişler" olduğunu belirten Maas "İnsan hakları sürekli daha fazla baskı altında" diye konuştu.

Suriye, Yemen ve Güney Sudan gibi çatışma bölgelerine dikkat çeken Maas buralarda faillerin cezasız kalmaması ve yargı önüne çıkartılmasını gerektiğini de vurguladı. Almanya Dışişleri Bakanı ayrıca "Kuzey Kore'de temel özgürlüklerin ağır biçimde ihlal edildiğini" belirterek "Çin, Mısır ve Rusya'da" sivil toplum ve insan hakları savunucularının hareket alanının kısıtlanmasını eleştirdi.

Çin'de "Uygurlar gibi etnik ve dini azınlıklara yönelik kötü muameleye" de değinen Maas "Venezuela'da insan haklarının ciddi bir durum arz ettiğini" ifade etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres

Guterres'ten yedi maddelik plan

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres insan haklarının "saldırı altında" olduğunu belirterek toplantıya katılan dışişleri bakanlarına yedi maddelik bir küresel eylem planı sundu. Plan insan hakları konularıyla sürdürülebilir kalkınma, krizin önlenmesi, cinsiyet eşitliği, dijital çağ, ifade özgürlüğü ve sivil toplum gibi çeşitli konular arasında bağlar kuruyor.

Guterres, insanlığın savaş suçları, kadınların sömürülmesi, aktivistlere yönelik takibat, azınlıkların aşağılanmasına ek olarak iklim değişikliği ve teknolojik gelişmeler nedeniyle de insan hakları konusunda yeni zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Guterres ülkelerin insan haklarını ekonomik kalkınma çabalarının temeline yerleştirmesi gerektiğini söyledi.

"Kadın cinayetlerinde alarm verici seviyelere" gelindiğini söyleyen Guterres kadın ve kız çocuklarının "köleleştirildiğini, sömürüldüğünü ve istismar edildiğini" belirtti.

AP, AFP / EC, GA

©Deutsche Welle Türkçe

 

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