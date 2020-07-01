Maas'tan Çavuşoğlu'na: Uyarıyı gözden geçireceğiz

Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bugün Almanya'da temaslarda bulunuyor. Türk bakanların temasları çerçevesinde Çavuşoğlu ilk olarak Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddesi ise Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı oldu.

Türk yetkililerin alınan önlemlerin anlattığı görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Maas, Türkiye'ye yönelik Almanya ve Avrupa Birliği'nin (AB) seyahat uyarısını gözden geçirecekleri konusunda söz verdiklerini söyledi. Almanya'nın bu konuda AB'nin tutumu çerçevesinde karar vereceğini vurgulayan Maas, AB yetkilileri ile iki haftada bir durum değerlendirmesi yaptıklarına da dikkat çekti.

AB'nin seyahat uyarılarını kaldırmak konusunda ilk adımları attığını ve bu adımların devam edeceğini belirten Maas, aile ziyaretlerinin seyahat uyarısı kapsamında olmadığını da dile getirdi. Maas, pandemi döneminde güvenli bir turizmin gerçekleşmesini istediklerini ve Alman hükümetinin kararlarını salgını takip eden Robert Koch Enstitüsü'nün tahminlerine göre aldığını vurguladı.

"AB objektif değil"

Çavuşoğlu da "güvenli bir ortamda sağlıklı bir ortamda Almanya'dan ve diğer ülkelerden gelecek misafirleri ağırlamaya hazır olduklarını" söyledi. Türkiye'deki bütün tesislerde önlemlerin alındığını ve Alman uzmanlar tarafından da denetlendiğini ifade eden Çavuşoğlu, Almanya'nın seyahat uyarısını gözden geçirmesinin önemli olduğunu söyledi.

AB'nin seyahat uyarısını kaldırdığı ülkeler listesinin objektif olmadığını ve şeffaflığın olmadığı bazı ülkelerin bu listede bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkiye yok. Burada görüyoruz ki siyasi saiklerle karar alınmış. Geçen sene 5 milyondan fazla Alman turisti ülkemizde ağırladık. Hepsi de büyük bir memnuniyetle Almanya'ya geri döndüler. Ben inanıyorum ki bugün faydalı görüşmemizden sonra, verilerimiz şeffaf, AB ile de paylaşıyoruz. Bu konudaki kararları birlikte alacağız" dedi.

Hidroksiklorokin krizi giderildi

Basın toplantısında Almanya'nın Türkiye'deki korona tedavisinde etken maddesi hidroksiklorokin olan sıtma ilacının kullanılması nedeniyle seyahat uyarısını kaldırmadığı iddiaları da gündeme geldi. Böyle bir zorlama olmadığını belirten Çavuşoğlu, hiçbir hastaya zorla ilaç verilmediğini söyledi. Çavuşoğlu, "İster Türk ister Alman kim olursa olsun zorla bir tedaviye tabii tutulamaz, zorla bir ilaç verilemez" dedi.

Maas da "Türkiye'de hastaların ne nerede tedavi göreceklerine dair ne de hangi ilaç konusunda zorlama olmadığı konusunda kesin teyit aldıklarını" belirtti.

Libya gerilimi

İki bakan basın toplantısında Fransa ve Türkiye arasındaki Libya gerilimi, Suriye krizi ve Türkiye - AB ilişkileri konusunda da açıklamalarda bulundu. Fransa'nın Doğu Akdeniz'de Türk gemilerinin bir Franız askeri gemisini taciz ettiği konusuna NATO'ya doğruyu söylemediğini belirten Çavuşoğlu, "Türkiye'nin gemileri kilit atmamıştır. Raporlarla belgelerle biz bunu kanıtladık" dedi. Çavuşoğlu Fransa'dan özür beklediklerini de söyledi.

dpa/HS,EC

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