Maas Türkiye'ye yardım umudu vermedi

Türkiye maliye, ticaret ile enerji bakanlarının Berlin ziyareti öncesinde konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan Almanya’nın ekonomik krizle mücadele eden Türkiye'ye olası mali yardımı konusunda açıklama geldi.

"İstikrarlı bir Türkiye ile çok ilgiliyiz, ekonomik olarak da” diyen Maas, “Ancak istikrarın yeniden tesis edilmesi için Türkiye'nin gerekli tedbirleri kendisinin alabilecek bir durumda olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez'i bugün Berlin'de ağırlıyor. Görüşmelerde, Türk bakanların Almanya'nın desteğini alabilmek için temaslarda bulunması, Türkiye ekonomisindeki son durum ve iki ülke arasındaki işbirliği fırsatlarının ele alınması bekleniyor. Türk bakanların Alman iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle de görüşmesi planlanıyor.

Türkiye’den üç bakanın ziyareti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in daveti üzerine 27-29 Eylül tarihlerinde yapacağı devlet ziyaretinden bir hafta önce gerçekleşecek.

ABD ile Türkiye arasında Temmuz ortasında patlak veren papaz Brunson krizi sonrasında Türk Lirası döviz kurları karşısında tarihi düzeyde değer kayıpları yaşadı. Türkiye bir yandan da yüksek enflasyonla mücadele ediyor. Bu gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan ekonomik durum, Almanya'da Türkiye'ye mali yardım tartışmalarının patlak vermesine yol açmıştı.

dpa,DW/DÇÜ,HT

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