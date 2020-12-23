 Maas Türkiye′ye gidiyor | AVRUPA | DW | 16.01.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Maas Türkiye'ye gidiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, pazartesi günü Türkiye'ye resmi bir ziyaret düzenleyecek. Görüşmelerde Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinin ele alınması bekleniyor.

Deutschland Aussenminister Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, pazartesi günü Türkiye'yi ziyaret edecek olan Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme yapmasının planlandığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, görüşmede öncelikli olarak Doğu Akdeniz gerginliği ele alınacak.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan da görüşmenin içeriği ile ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "AFC Dışişleri Bakanı Heiko Maas 18 Ocak 2021 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınması öngörülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile 2016'da son bulan istikşafi görüşmelerin 61'inci turunun 25 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'da yapılacağını bildirmişti. Doğu Akdeniz gerginliği son dönemde Türkiye ile AB arasındaki anlaşmazlıkların başında geliyor.

Daha fazlasını okumak için: 2020: AB-Türkiye ilişkilerinde kaybedilen fırsatlar

Erdoğan: Türkiye haksızlığa uğruyor

Geçen hafta Ankara'da Avrupa ülkelerinin büyükelçileri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üye olma konusundaki niyetinde bir değişiklik olmadığı mesajını vermişti.

Uzun vadeli bakış açısıyla hareket ettiklerini belirten Erdoğan, olumlu gündem oluşturmak ve AB ile ilişkileri rayına yeniden oturtmak için hazır olduklarını vurgulayarak, Avrupa'dan da aynı tavrı göstermesini beklediklerini kaydetmişti.

AB'nin tutumunu "stratejik körlük" olarak niteleyen Erdoğan, bu tavrın en somut göstergesinin Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesinde yaşanan gelişmeler olduğunu savundu. Cumhurbaşkanı, her iki konuda da Türkiye'nin haksızlıklara uğradığını ileri sürdü. Akdeniz'de yaşanan gerilimden Atina’yı sorumlu tutan Erdoğan, Yunanistan ile 25 Ocak’ta başlayacak görüşmelerin gerilimi geride bırakan yeni bir dönemin habercisi olmasını dilediklerini söyledi.

Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu savunuyor. Suçlamaları reddeden Türkiye ise sondaj faaliyetleri yürütülen karasularının Türkiye'ye ait olduğunu belirtiyor.

dpa,DW/BÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Türkiye için İngiltere modeli önerisi

Almanya'da Başbakan Merkel'in partisi CDU'nun genel başkanlığına aday üç isimden biri olan Friedrich Merz, Türkiye'nin İngiltere örneğinde AB ekonomik birliğine dahil edilmesi önerisinde bulundu.  

Benzer içerik

Deutschland Heiko Maas SPD Politik Porträt

Maas: Dündar kararı bağımsız gazeteciliğe vurulan bir darbe 23.12.2020

Can Dündar hakkında verilen hapis cezasına Almanya'daki sivil toplum örgütleri ve siyasilerden tepki geldi. Dışişleri Bakanı Heiko Maas, kararı "bağımsız gazeteciliğe vurulan sert bir darbe" olarak nitelendirdi.

Deutschland Aussenminister Heiko Maas

Maas'tan uyarı: Başkanlık devir teslimi pürüzsüz olmalı 11.01.2021

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Washington'da başkanlık devir tesliminin pürüzsüz ve barışçıl bir şekilde gerçekleşmesi uyarısında bulundu.

OSZE Ministerratkonferenz Heiko Maas

Berlin Türkiye’ye silah ambargosuna karşı 22.12.2020

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye silah ambargosu uygulanması önerisine karşı olduğunu söyledi. Maas, Türkiye'nin NATO üyesi olduğuna dikkat çekti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Mark Rutte

Hollanda’da hükümet dağıldı

Hollanda’da binlerce ailenin haksız yere çocuk yardımı alarak devleti zarara uğrattığı suçlamalarıyla patlak veren skandalın sorumluluğunu üstlenen Başbakan Mark Rutte ve kabine üyeleri istfa etti.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  