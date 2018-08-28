 Maas Türkiye’de tutuklu Almanların durumunu görüşmek istiyor | ALMANYA | DW | 31.08.2018

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ALMANYA

Maas Türkiye’de tutuklu Almanların durumunu görüşmek istiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Maas Ankara’da yapacağı görüşmelerde Türkiye’deki tutuklu Alman vatandaşlarını gündeme getireceğini açıkladı. Maas bu vakaların çözümünün ilişkilerin normalleşmesi için şart olduğunu belirtti.

Heiko Maas in Rumänien (Getty Images/D. Mihailescu)

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, gelecek hafta Ankara’ya yapacağı ziyarette, Türkiye’de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının durumunu gündeme  getireceğini açıkladı. Maas, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının Viyana’daki toplantısında sırasında, gazetecilerin Türkiye ziyaretine ilişkin sorularını yanıtladı. Türkiye’de siyasi nedenlerle tutuklu bulunan Alman vatandaşlarına atıfta bulunan Maas, “Bu vakaların çözüme ulaşması gerekiyor ve bu Almanya ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin normalleşmesi yönünde atılan bir adım olur” şeklinde konuştu. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Maas, bazıları hakkında iddianame olmaksızın yedi Alman vatandaşının, hâlâ de cezaevinde tutulmasının Almanya’nın kabul edemeyeceğini açıkça ifade ettiğini belirtti. “Türkiye’nin normalleşme için gereken şartları yerine getirmesi” gerektiğini dile getiren Maas, bunun Türkiye ziyaretinde ele alınacak konulardan biri olacağını söyledi. Maas, “topun” artık Türk tarafında olduğunu sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından verilen bilgilere göre, Türkiye’de 50 Alman vatandaşı cezaevinde bulunuyor. Sözcü, bunlardan yedisinin Türkiye’deki darbe girişimi sonrasında siyasi nedenlerle tutuklandığını tahmin ettiklerine işaret etti. Bunun yanı sıra 35 Alman vatandaşının çoğunlukla siyasi suçlamalar yüzünden Türkiye’yi terk edemediğini ifade eden sözcü, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın “bu vakalar üzerinde yoğun” bir şekilde çalıştığını belirtti. Sözcü, Bakan Maas açısından Türkiye ile ilişkilerin “çok önemli” olduğunu da sözlerine ekledi.

Aralarında gazeteci Deniz Yücel, gazeteci çevirmen Meşale Tolu, insan hakları savunucusu Peter Steudtner gibi Alman vatandaşlarının Türkiye'de tutuklanması, Ankara ile Berlin arasındaki ilişkilerde gerginliği tırmandıran konulardan biri olmuştu. Steudtner, geçen yıl Ekim ayında, Tolu geçen yıl Aralık ayında, Yücel de bu yıl Şubat ayında tahliye edilmişti.

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Ankara temaslarının ardından İstanbul’a gidecek

Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre, Heiko Maas, dışişleri bakanı sıfatıyla Türkiye’ye yapacağı ilk ziyaretinde Çarşamba günü Ankara’da Türk mevkîdaşı Mevlüt Çavuoğlu ile biraraya gelecek. Bakanlık sözcüsü, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra aralarında Suriye meselesinin de bulunduğu uluslararası konuların ele alınacağını söyledi. Bakan Maas’ın, Perşembe günü de Çavuşoğlu ile birlikte İstanbul’da Alman Lisesi’ni ziyaret ederek, lisenin kuruluşunun 150’inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek törene katılması planlanıyor.

Maas’ın ziyareti sonrasında da, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerde diplomatik hakeretlilik sürecek. İki ülkenin maliye bakanlarının Eylül ayı içinde biraraya gelmesi bekleniyor. Maas’ın ziyaretinden yaklaşık üç hafta sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’nın başkenti Berlin’e devlet ziyareti gerçekleştirmesi planlanıyor.

AFP,dpa,rtr/JD,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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