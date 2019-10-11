 Maas: Türkiye ile diyalog devam etmeli | ALMANYA | DW | 14.10.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Maas: Türkiye ile diyalog devam etmeli

Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye ile diyalogun devam ettirilmesi gerektiğini, bunun sonuç vermemesi durumunda başka önlemlerin gündeme getirilebileceğini kaydetti.

Luxemburg | Heiko Maas zur Invasion der Türkei in Syrien (DW/B. Riegert)

Lüksemburg'da yapılan Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısı öncesinde konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye üzerinde etkili olabilmek için Ankara ile diyaloğun devam etmesi gerektiğini vurguladı. Suriye'ye yönelik askeri operasyonu nedeni ile çok sayıda Avrupa Birliği (AB) ülkesinin ulusal bazda Türkiye'ye silah ambargosu uygulama kararı aldığını hatırlatan Maas, Türkiye ile diyalogda kalmanın da önemli olduğunu, ancak bundan bir sonuç alınamaz ise AB düzeyinde başka önlemler üzerine düşünülebileceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Maas, "başka önlemler"in ne olduğu konusunda ise detaylı bilgi vermedi.

Suriye'nin kuzeydoğusunda yaşananların endişe verici olduğunu ifade eden Heiko Maas, Türkiye'nin operasyonu ile ilgili olarak, "daha şimdiden insani açıdan felaketlere neden oldu. 100 binden fazla insan kaçış yolunda" dedi. Bunun yanında bölgenin siyasi açıdan tamamen istikrarsızlaştığını dile getiren Maas, ayrıca IŞİD'in yeniden güçlenmesi gibi bir tehlikeyle de karşı karşıya olunduğunu belirtti.

Fransa da askerlerini çekecek mi?

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da Lüksemburg'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin harekatının durdurulmasını talep ederek AB dışişleri bakanlarının Türkiye'ye yönelik silah ihracatı konusunda net bir mesaj vermesini umduğunu belirtti. Fransız bakan ayrıca ABD öncülüğündeki IŞİD'le mücadele koalisyonunu da acil toplantıya çağırdı.

Diğer yandan Suriye'nin kuzeydoğusundaki Fransız askerlerinin durumuyla ilgili belirsizlik de sürüyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlığında acil bir toplantı gerçekleştiren savunma kabinesinin, operasyon bölgesinde IŞİD'e karşı uluslararası koalisyon bünyesinde mücadele veren Fransız askerlerle, insani yardım faaliyetinde bulunan sivilleri korumak için önümüzdeki saatlerde bazı kararlar alacağı bildirildi.

ABD hükümeti Pazar günü, Suriye'den bin askerini daha çekme kararı almış, Almanya Başbakanı Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Türkiye'den, Suriye operasyonunu derhal durdurmasını talep etmişti.

dpa,Reuters,AFP / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Alman savunma bakanından Türkiye'ye uyarı

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, NATO üyesi Türkiye’yi, NATO değerlerine bağlı kalma ve Suriye’de kalıcı bir işgal gücü olmaması konusunda uyardı. (13.10.2019)  

Türkiye’nin askeri harekâtı Almanya’da protesto edildi

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtını protesto için Almanya’nın çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı. (12.10.2019)  

Maas’tan Türkiye’ye 'IŞİD güçlenir' uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanı Maas’ın, Türk mevkîdaşı Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde "IŞİD’in yeniden güç kazanması ihtimaline" karşı uyarıda bulunduğu bildirildi. (10.10.2019)  

Benzer içerik

EU Flagge

Fransa: Türkiye'ye yönelik AB yaptırımları masada 11.10.2019

Fransa'nın Avrupa Birliği İlişkilerinden Sorumlu Devlet Bakanı, gelecek hafta düzenlenecek zirvede Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki harekâtı nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırımların görüşüleceğini açıkladı.

DW Interview | türkischer Aussenminister Mevlüt Çavuşoğlu über die Syrien-Offensive der Türkei

Çavuşoğlu: "Yaptırımdan korkacak olsak, harekâtı başlatmazdık" 12.10.2019

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD’nin yaptırım tehdidine yanıt verdi. Çavuşoğlu DW Türkçe’ye verdiği özel mülakatta “Yaptırım ve tehdit yerine, herkesin sözünü tutmasını” istedi.

DW Interview | türkischer Aussenminister Mevlüt Çavuşoğlu über die Syrien-Offensive der Türkei

Çavuşoğlu:"Yaptırımdan korkacak olsak, harekatı başlatmazdık" 12.10.2019

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD’nin yaptırım tehdidine yanıt verdi.Çavuşoğlu DW Türkçe’ye verdiği özel mülakatta “Yaptırım ve tehdit yerine, herkesin sözünü tutmasını” istedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Luxemburg | Heiko Maas zur Invasion der Türkei in Syrien (DW/B. Riegert)

Maas: Türkiye ile diyalog devam etmeli

Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye ile diyalogun devam ettirilmesi gerektiğini, bunun sonuç vermemesi durumunda başka önlemlerin gündeme getirilebileceğini kaydetti.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:  