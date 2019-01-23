Maas: Rusya INF anlaşmasına uymalı

Resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'ye giden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Rusya'dan yeni geliştirilen seyir füzelerinin menziline açıklık getirilmesini istedi. Maas Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile buluşmasının ardından yaptığı açıklamada "füzeleri sadece görmenin yararı olmadığını" söyledi.

NATO Rusya'yı 30 yıl önce imzalanan orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasını ihlal etmekte suçluyor. ABD Başkanı Donald Trump Rusya modern silahlardan vazgeçmediği takdirde kısa adı INF olan orta menzilli füzeler anlaşmasını feshedeceğini duyurmuştu.

Anlaşma menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında değişen güdümlü füzelerin üslendirilmesini yasaklıyor. Rusya yönetimi yeni füzelerin menzilinin 500 kilometrenin altında kaldığını ve bu silahların NATO tarafından incelenebileceğini duyurmuş ancak ABD bu öneriyi geri çevirmişti.

Almanya Dışişleri bakanı Heiko Maas da Moskova'nın önerisini yeterli bulmadıklarını ve Moskova'nın şeffaflık kurallarına şimdiye kadar uymadığını söyledi. Beklentilerin Moskova'ya bildirildiğini belirten Maas "şimdi sıranın Rusya'da olduğunu" söyledi. Konu NATO – Rusya Konseyi'nin gündemine de alındı.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas (solda) ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo

Suriye, Yemen, Venezuela

Almanya Dışişleri Bakanı'nın Washington'daki temasları sırasında Yemen ve Suriye'deki gelişmeler de ele alındı. Maas Yemen'in Hudeyde limanında görevlendirilecek Birleşmiş Milletler denetleme misyonuna gözlemci vereceğini açıkladı. Yemen yönetimiyle Husiler arasında yardım malzemesinin ülkeye ulaştırılmasında önemli rol oynayan Hudeyde için ateşkes anlaşmasına varılmıştı. Dört yıldır devam eden iç savaş yüzünden dünyadaki en ağır insani krizin yaşandığı Yemen'de 250 bin kişinin açlıktan ölme tehlikesiyle burun buruna olduğu açıklanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Suriye'deki durumu da görüşen Heiko Maas, ABD askerlerinin çekilmesinden sonra bölgede istikrarın korunması gerektiğine vurgu yaptı. Almanya Dışişleri Bakanı "Kürt bölgelerine kapsamlı müdahalede bulunmaması için Türkiye'ye etkide bulunmak gerektiğini" ifade etti. Maas, "Suriye Kürtlerinin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın merhametine terk edilmesi kimseye yarar sağlamaz" dedi.

Mike Pompeo ile Venezuela'daki iktidar mücadelesini de görüşen Heiko Maas ülkedeki sokak gösterilerinin çatışmaya dönüşme tehlikesinden söz ederek tarafları itidale davet etti. Şiddetin önlenmesine katkıda bulunmak gerektiğini belirten Almanya Dışişleri Bakanı Venezuela'da durumun kritik olduğunu söyledi.

ABD yönetiminin Juan Guaido'nun gececi devlet başkanlığını resmen tanımasıyla ilgili olarak "ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun kendisine bu kararın gerekçelerini anlattığını" belirten Maas Avrupa ülkelerinin Venezuela krizinde ortak tutum belirlemelerinin önemine işaret etti.

DW, afp, dpa/AG, EC

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