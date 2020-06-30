Maas: Libya'da bölünme tehlikesi var

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, uluslararası topluma Libya krizinde harekete geçme çağrısı yaptı.

Maas, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin konuyla ilgili toplantısında "Libya'daki durum daha iyi hale gelmedi, tersine: Son haftalar ve aylardaki tırmanış ülkenin nihai olarak bölünmesi tehlikesini ortaya çıkardı" diye konuştu.

Maas, bölgedeki çatışmaların yayılma tehlikesi olduğunu belirterek "Uluslararası toplum eylemsiz bir biçimde olan biteni seyredemez" dedi.

Koronavirüs salgınının dahi Libya'daki gelişmelere engel olamadığını belirten Maas, "Tüm dünya sınırlarını kapatırken Libya kentlerine silah ve paralı asker dolu gemiler, uçaklar ve kamyonlar geldi" diye konuştu.

Almanya, BM Güvenlik Konseyi'ne Temmuz ayı boyunca başkanlık edecek. Maas, Alman hükümetinin Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'ndan altı ay sonra Konsey oturumuna Berlin Konferansı katılımcılarını da davet ettiğini söyledi.

Maas, Libya'da siyasi sürece geri dönülmesi için silah ambargosuna riayet edilmesinin, uluslararası toplumun BM tarafından öncülük edilecek bir sürece destek vermesinin ve kalıcı bir ateşkes anlaşmasının imzlanmasının gerekli olduğunu söyledi.

"Yabancı müdahale benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Libya'ya yabancı müdahalenin "benzeri görülmemiş seviyelere" ulaştığını söyledi. Guterres "Sofistike teçhizatların gönderilmesi ve savaşa katılan paralı askerlerin sayısı da dahil olmak üzere yabancı müdahalenin benzeri görülmemiş seviyelere ulaşmasıyla çatışma yeni bir aşamaya girdi" dedi.

BM'nin silah ambargosu kararının ihlal edilmeye devam etmesinden dolayı endişeli olduğunu belirten Guterres, Sirte çevresindeki çatışmaların devam ettiğine işaret ederek ülke ismi vermeden UMH'ye "dışardan büyük bir desteğin" geldiğini ifade etti. Guterres, Sirte çevresindeki durumun endişe verici olduğunu da sözlerine ekledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

Türkiye'nin desteği ile Hafter'in ele geçirdiği bölgelerde kontrolü yeniden sağlamak için mücadele eden UMH birlikleri son olarak stratejik öneme sahip Sirte limanını almak için operasyonlarını sürdürüyor. Sirte'nin ele geçirilmesi, petrol yatakları ve tesislerinin kontrol edilmesini sağlayacak.

Kim kimi destekliyor?

Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinin ardından 2014'te ikiye bölünen Libya'nın doğu ve güneyinde kontrolü Tobruk hükümeti, batıda ise BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) elinde bulunduruyor. Tobruk hükümeti, Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nu destekliyor. Hafter'e Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rusya destek verirken Trablus merkezli UMH de Türkiye, Katar ve İtalya'nın desteğine sahip.

Berlin'de ocak ayında düzenlenen uluslararası konferansta Libya'da gerilimin düşürülmesi için atılacak adımlar konusunda uzlaşmaya varılmıştı. Çatışmaya taraf olan yabancı ülkeler çatışma halindeki taraflara destek vermeme ve silah ambargosuna riayet etme taahhüdünde bulunmuşlardı. Ancak konferanstan sonra da ülkeye silah gönderilmesine devam edildi.

AFP / EC, HS

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