Maas Kuzey Akım 2 projesini savundu

Almanya'da muhafazakarların Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginlik sonrasında yeniden değerlendirilmesini istediği Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesi ile ilgili konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman şirketleri projeden geri çekilse dahi Rusya'nın boru hattı projesini gerçekleştireceğini söyledi.

Maas, Almanya'nın Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinden çekilmesinin gaz arzının bir kısmının Ukrayna üzerinden gelmesi için Almanya'nın yaptığı savunmayı zayıflatacağını söyledi. Alman bakan gazetecilere yaptığı açıklamada bu nedenle Almanya'nın siyasi olarak projeye angaje olmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Proje eleştiriliyor

Rus gazını Polonya ve Ukrayna'yı devre dışı bırakarak doğrudan Almanya'ya nakledecek olan Baltık Denizi'ndeki Kuzey Akımı 2 doğalgaz boru hattı Avrupa Birliği (AB) içinde tartışma yaratıyor. Avrupa Parlamentosu da, proje hayata geçirildiği takdirde AB'nin tek bir doğal gaz sevkiyatçısına ve onun siyasi açıdan zorlu yönetimine bağımlı duruma geleceği gerekçesiyle, inşaatın durdurulmasını talep ediyor. Projeyi ABD Başkanı Donald Trump da NATO zirvesinde eleştirmiş, Rusya’dan petrol ve doğalgaz alımları nedeniyle Almanya’nın "Rusya’nın tutsağı" olduğunu iddia etmişti.

Doğu Avrupalı siyasetçi ve uzmanlar ise Rusya'nın amacının doğalgaz nakliyatında Ukrayna'yı devre dışı bırakmak olduğuna dikkat çekiyor. Şu ana kadar Ukrayna, Rusya'nın Batı Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatındaki en önemli transit ülke konumunda.

Kiev ile Moskova arasındaki tansiyon kısa süre önce Azak Denizi'nde yaşanan olayla yeniden yükselmişti. Kerç Boğazı'nda geçtiğimiz günlerde Ukrayna donanmasına ait üç geminin geçişine engel olan Rus sınır muhafızları önce gemilere ateş açmış, ardından gemileri içindeki mürettebatla birlikte alıkoyarak Kerç liman kentine getirmişti. Gemideki 24 kişilik mürettebat da gözaltına alınmıştı.

Reuters /SSB, HT

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