 Maas: Kramp-Karrenbauer’in önerisi dış politikaya zarar verdi | ALMANYA | DW | 05.11.2019

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ALMANYA

Maas: Kramp-Karrenbauer’in önerisi dış politikaya zarar verdi

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Ankara ziyareti sırasında Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer’in Suriye’de güvenli bölge önerisine mesafeli tutumunu savundu. Maas, bu önerinin Alman dış politikasına zarar verdiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in (AKK) Suriye'nin kuzeyinde uluslararası denetimli güvenli bölge oluşturulması önerisinin Almanya'nın dış politikasına zarar verdiğini savundu.  Yazı İşleri Ağı'nın (RND) Berlin'de Pazartesi akşamı düzenlediği bir toplantıda konuşan Maas, bu önerinin Hristiyan Birlik (CDU/CSU) içinde de görüşülmediği kanısında olduğunu belirtti. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan, "Bu elbette Almanya içinde de Almanya dışında da hiç iyi bir izlenim vermiyor. Böyle bir tutum dış politikaya tamamen zarar veriyor" şeklinde konuştu.

Bakan Maas, 26 Ekim Cumartesi günü Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Savunma Bakanı'nın önerisine ilişkin eleştirel sözlerini de savundu. Basın toplantısında, Almanya'da söylediklerinden farklı bir açıklamada bulunmadığını belirten Maas, isim vermediğini de söyledi.

Maas, 25 Ekim'de Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi

Maas, 25 Ekim'de Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi

Maas, Türkiye ziyaretine ilişkin açıklamalarda da bulundu. Maas, Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri harekât sonrasında Türkiye'nin bölgede kalıcı olmayacağı ve planlanan güvenlik koridoruna istekleri dışında hiçbir Suriyeli'nin gönderilmeyeceği konusunda Çavuşoğlu'ndan güvence almasının önemli olduğunu ifade etti.

Ankara'da ortak basın toplantısında konu ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Maas, Kramp-Karrenbauer'in önerisinin "gerçekçi" olmadığına işaret ederek, bu önerinin görüşmede öne çıkan bir konu olmadığını belirtmişti. Maas'ın öneriye mesafeli tutumu, Almanya’da özellikle Hristiyan Birlik partilerinden siyasetçiler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin de lideri olan Kramp-Karrenbauer'in, koalisyon ortağı SPD'yi bilgilendirmeden önce öneriyi kamuoyuna açıklaması, SPD'nin eleştirilerine yol açmıştı. Bakan Maas da, öneriye ilişkin olarak, "Alman hükümetinin bir bütün halinde çalışması ve bu tür önerileri tek ses olarak gündeme getirmesi beklenir. Kramp-Karrenbauer bunu yapmadı" sözleriyle Savunma Bakanı'nı eleştirmişti.

Reuters,dpa/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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