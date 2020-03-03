Maas İdlib’e mali yardımın şartlarını açıkladı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İdlib'deki siviller için Birleşmiş Milletler'e (BM) 100 milyon ilave mali yardım yapmaya hazır olduklarını, bunun için de Türkiye ve Rusya'nın gerekli koşulları sağlamaları gerektiğini açıkladı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapılacak AB dışişleri bakanları toplantısı öncesinde açıklama yapan Maas, İdlib'deki insani felaketin dramatik boyutlarda olduğuna dikkat çekerek, Avrupa'nın çatışmalara son verilmesi ve sivillere yardım için daha fazla çaba göstermeye hazır olduğunu söyledi.

"Şartları var”

Maas, BM'ye İdlib'deki sivil halkın barınması ve ihtiyaçları için 100 milyon euro ilave yardım tahsis etmeye hazır olduklarını bildirdiklerini duyurdu. "Ancak bunun çok net şartları var” diyen Alman bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsani yardım erişimi sağlanmalı, yardımı ulaştırıcak olanlar ve sivillerin güvenliği garanti edilmeli. Bunun için de bugün Moskova'da Rusya ve Türkiye'nin bu koşulları karşılamaları belirleyici olacak. Şimdi hemen ateşkes uygulanmalı, yerinden edilmiş milyonlarca kişiye yardım ulaştırılmalı.”

Putin ve Erdoğan

"Zor görüşme”

Dikkatler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'daki görüşmesinden çıkacak sonuçlara çevrildi.

Görüşme öncesinde açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, tarafların gerilimin tırmanmasını önleyecek önlemleri görüşeceğini söylerken, "Şüphesiz ki zor bir görüşme olacak” dedi.

Uluslararası toplum, Moskova'dan yapılacak açıklamaları bekliyor. Bu görüşmenin nasıl sonuçlanacağı, yaklaşık 1 milyonu Türkiye sınır kapısına dayanan, toplamda 4 milyonu bulan, İdlib'deki sivil halkın kaderini belirleyebilir.

dpa,DW/DA,TY

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