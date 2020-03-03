 Maas İdlib’e mali yardımın şartlarını açıkladı | ALMANYA | DW | 05.03.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Maas İdlib’e mali yardımın şartlarını açıkladı

Alman Dışişleri Bakanı Maas, İdlib’e 100 milyon euro ek yardıma hazır olduklarını ancak bunun için Türkiye ve Rusya’nın bugün yardımların sivillere ulaşmasını sağlayacak koşullar üzerinde uzlaşması gerektiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Maas

Dışişleri Bakanı Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İdlib'deki siviller için Birleşmiş Milletler'e (BM) 100 milyon ilave mali yardım yapmaya hazır olduklarını, bunun için de Türkiye ve Rusya'nın gerekli koşulları sağlamaları gerektiğini açıkladı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapılacak AB dışişleri bakanları toplantısı öncesinde açıklama yapan Maas, İdlib'deki insani felaketin dramatik boyutlarda olduğuna dikkat çekerek, Avrupa'nın çatışmalara son verilmesi ve sivillere yardım için daha fazla çaba göstermeye hazır olduğunu söyledi.

"Şartları var”

Maas, BM'ye İdlib'deki sivil halkın barınması ve ihtiyaçları için 100 milyon euro ilave yardım tahsis etmeye hazır olduklarını bildirdiklerini duyurdu. "Ancak bunun çok net şartları var” diyen Alman bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsani yardım erişimi sağlanmalı, yardımı ulaştırıcak olanlar ve sivillerin güvenliği garanti edilmeli. Bunun için de bugün Moskova'da Rusya ve Türkiye'nin bu koşulları karşılamaları belirleyici olacak. Şimdi hemen ateşkes uygulanmalı, yerinden edilmiş milyonlarca kişiye yardım ulaştırılmalı.”

Putin ve Erdoğan

Putin ve Erdoğan

"Zor görüşme”

Dikkatler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'daki görüşmesinden çıkacak sonuçlara çevrildi.

Görüşme öncesinde açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, tarafların gerilimin tırmanmasını önleyecek önlemleri görüşeceğini söylerken, "Şüphesiz ki zor bir görüşme olacak” dedi.

Uluslararası toplum, Moskova'dan yapılacak açıklamaları bekliyor. Bu görüşmenin nasıl sonuçlanacağı, yaklaşık 1 milyonu Türkiye sınır kapısına dayanan, toplamda 4 milyonu bulan, İdlib'deki sivil halkın kaderini belirleyebilir.

dpa,DW/DA,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

İdlib için gözler Erdoğan ve Putin'de

İdlib'de tırmanan gerginlikle ilgili söz şimdi Erdoğan ve Putin'de. Moskova'da bir araya gelecek olan iki lider İdlib'deki çatışmaları ve sığınmacı krizini masaya yatıracak. Uzmanlar görüşmeden uzlaşma bekliyor. (04.03.2020)  

Merkel'den Suriye'de güvenli bölge önerisi

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in İdlib'de güvenli bir bölge oluşturulmasını önerdiği, ancak bunun Türkiye'nin kontrolündeki alanların güvenli bölge olarak kabul edileceği anlamına gelmediğini vurguladığı belirtiliyor. (03.03.2020)  

Almanya'dan Türkiye ve Rusya'ya "güvenli bölge" çağrısı

Alman hükümeti yarınki Erdoğan-Putin görüşmesi öncesinde iki tarafı Suriye'nin kuzeybatısında siviller için "insani güvenli bölge" oluşturmaya çağırdı. (04.03.2020)  

Benzer içerik

Sitzung des UN-Sicherheitsrates zur Lage in Syrien Kelly Craft USA

ABD ve AB'den mülteciler için mali yardım sözü 03.03.2020

ABD, Suriyeli mültecilerin kendi ülkelerinde veya bölgede temel ihtiyaçlarının karşılanması için 108 milyon dolar yardım yapacağını açıkladı. AB de Atina'ya 700 milyon euro yardım sözü verdi.

Türkei Parlament Ankara

Ankara'da gündem İdlib ve mülteciler 02.03.2020

Ankara'da gündem İdlib ve Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacılar. TBMM'deki olağanüstü kapalı oturumda İdlib ele alınacak. Türkiye'nin sığınmacılara kapıları açması da Ankara'ya Avrupa'dan baskıyı artırıyor.

Syrien Azaz Flüchtlinge aus Idlib

AB’de de İdlib endişesi büyüyor 27.02.2020

Avrupa başkentleri de İdlib için alarmda. Büyük bir mülteci akınından ve Suriye’de siyasi çözüm çabalarının tümüyle çıkmaza girmesinden endişelenen Almanya ve Fransa yoğun diplomasi trafiği yürütüyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Dışişleri Bakanı Maas

Maas İdlib’e mali yardımın şartlarını açıkladı

Alman Dışişleri Bakanı Maas, İdlib’e 100 milyon euro ek yardıma hazır olduklarını ancak bunun için Türkiye ve Rusya’nın bugün yardımların sivillere ulaşmasını sağlayacak koşullar üzerinde uzlaşması gerektiğini açıkladı.  

FOTO-GALERİ

Türkei Ayvacik Küste zu Griechenland (DW/K. Kızıl)

Sığınmacılar gitti sahilde eşyaları kaldı

Türkiye'nin, gitmek isteyen sığınmacılara sınır kapılarını açması sonrası kimileri Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarından botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışıyor. İşte onlardan arta kalanlar...  