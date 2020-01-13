 Maas: Hafter ateşkese hazır | DÜNYA | DW | 16.01.2020

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DÜNYA

Maas: Hafter ateşkese hazır

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Libya'da bir araya geldiği General Hafter'in ateşkese hazır olduğunu açıkladı.

Maas ve Hafter görüştü

Maas ve Hafter görüştü

Libya'ya giden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bugün Bingazi'de bir araya geldiği General Halife Hafter'in mevcut ateşkes anlaşmasına uyacağına dair kendisine güvence verdiğini söyledi.

Hafter'in Pazar günü Berlin'de düzenlenecek Libya konferansının başarısına katkıda bulunmak istediğini ve konferansa katılmaya istekli olduğunu belirten Maas, Twitter aracılığıyla yaptığı açıklamada "Mevcut ateşkese uymayı kabul etti" ifadesini kullandı.

Alman haber kanalı N-TV'ye açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Bingazi’de Halife Hafter ile görüştüklerini, Hafter'in Moskova'da anlaşma sağlanamamasına rağmen ateşkesi devam ettirmeye hazır olduğunu söylediğini belirtti.

Görüşmenin yaklaşık 3 saat sürdüğü aktarılan haberde, Hafter’in bu yaklaşımının Maas tarafından "çok önemli" bir tavır olarak yorumlandığını duyurdu.

Libya için uluslararası konferans

Almanya, Libya'da siyasi çözüme ulaşabilmek için taraf ülkeleri 19 Ocak Cumartesi günü Berlin'de düzenlenecek Libya konferasında bir araya getirecek. Alman hükümeti, Berlin'de düzenlenecek konferansa ABD, Rusya, Çin, Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Cezayir'in yanı sıra Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği'ni davet etti.

Konferansa, Libya'da çatışan iki tarafı temsil eden Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz es-Serrac ile Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ni destekleyen General Halife Hafter de davet edildi. Es-Serrac ve Hafter'in konferansa katılmaları bekleniyor.

 

DW,dpa,DHA,AFP,rts/TY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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