Maas: Ciddi bir diyaloğa ihtiyacımız var

Ankara'da bir araya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda ilk olarak Mevlüt Çavuşoğlu söz aldı. Çavuşoğlu görüşmede Suriye meselesinin tüm boyutlarıyla ele alındığını, Soçi mutabakatı hakkında görüştüklerini, ayrıca Türkiye-AB ilişkilerine de yer verdiklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak "Bu harekatın birçok amacı var; Suriyeli mültecilerin geri dönmesi de bunlardan bir tanesi. Mültecilerin gönüllü ve güven içinde dönmeleri gerekiyor, tüm toplantılarımızda bu durumun altını çizdik. Terör örgütünden temizlendikten sonra bölgeye mülteciler yerleştirilecek" dedi.

Maas: Türkiye ile bu diyaloğu sürdürmek istiyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise son olarak New York'ta BM'de görüştüklerini ve yoğun olarak Suriye'yi ele aldıklarını belirtti. Maas "Aramızda önemli görüş ayrılıkları var fakat böyle bir durumda konuşmamız lazım. Birbirimiz hakkında değil. Ciddi bir diyaloğa ihtiyacımız var. Biz Türkiye ile bu diyaloğu sürdürmek istiyoruz. Türkiye'nin AB ile olan ilişkileri bakımından ortak sorumluluklarımız var. Almanya için Türkiye çok önemli bir NATO müttefikidir. Biz şu anda bu savaşın çok uzun sürdüğünü görüyoruz, önümüzde kış var. Tekrar korkunç bir savaşın yaşandığı bir kış olup insanların acı çekmesini istemiyoruz" diye konuştu.

Soçi mutabakatının sonuçlarını da ele aldıklarını belirten Maas "Sağduyu ile adım atmalı ve Suriye'deki durumun istikrara kavuşması için çaba harcamalıyız. IŞİD ile mücadele sona ermiş değil. Soçi mutabakatı kapsamında ateşkesin sürmesi ve uzatılması çok önemli" dedi.

Maas "Bir diğer konu ise Soçi'de yapılan mutabakat temelinde Türk güçlerinin Suriye'nin kuzeyinde kalıcı varlığı olmaması, bunun geçici bir statüko olarak değerlendirilmesi. Bunu da konuştuk ve teyit ettik" diye konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Maas

"Güvenli bölge” konusu

Basın toplantısında Maas’ın sıcak bakmadığı, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölgenin uluslararası bir misyon tarafından korunması önerisi ile ilgili bir soru da yöneltildi.

Soruya Mevlüt Çavuşoğlu "Öncelikle Almanya'nın bu konuda kendi içinde anlaşması lazım. Bu da demokrasilerde doğal tabii. Koalisyonlarda doğal. Bunu tabii Almanya'nın iç işlerine karışmak için söylemiyorum" yanıtını verdi. Çavuşoğlu "Ancak askeri bir güvenli bölge oluşturması konusu şu anda Türkiye'nin tek başına verebileceği bir karar değil, gerçekçi de değil. Bu saatten sonra bu öneriyi çok gerçekçi bulmuyoruz. Şu an insani konulara odaklanılsa daha doğru olur diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Heiko Maas ise bu konunun görüşmede fazla öne çıkmadığını belirtti ve görüşmede öncelikle daha acil olan konulara değindiklerini, teorik konulara değinmek istemediklerini söyledi. Maas "Gerçekçi bir öneri olmadığı söylendi. Biz de bu nedenle bizim için şu an önemli olan konulara öncelik verdik" diye konuştu.

Erdoğan ve Çavuşoğlu'yla gerginlik

Ziyaret öncesinde Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu arasında gerginlik yaşanmıştı.

Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki operasyon nedeniyle Almanya'nın Türkiye'ye silah ihracatını sınırlandırılmasını talep eden Maas için "Alman Dışişleri Bakanı çıkmış, haddini bilmez bir adam, 'Türkiye'ye silah satmayacağız' diyor. Aman yandık. Ben kaybetmem, siz kaybedersiniz. Sen siyaseti de bilmiyorsun, siyaset acemisisin" demişti. Maas ise Erdoğan'a "Sonuçta Erdoğan'ın füzelerle değil, sözlerle vurmasını tercih ederim. Eğer bu konuda anlaşabilirsek kendisi bana hakaret etmeye devam edebilir" şeklinde yanıt vermişti.

Bu gerginliğin ardından Çavuşoğlu Maas’ın Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretle ilgili Twitter'daki paylaşımına Almanca yanıt vermişti. Çavuşoğlu "Sevgili Heiko Mass, Türkiye'ye ziyaretinizden memnuniyet duyarım. Ziyaretiniz bizi her zaman sevindirir. Ancak parmak sallayarak değil. Türkiye'ye ders vermeye kalkanlar, buna uygun bir yanıtı da hesaba katmak zorunda" ifadelerini kullanmıştı.

DW, BW/EC

©Deutsche Welle Türkçe