 Maas bugün Ankara′da Çavuşoğlu ile görüşecek | ALMANYA | DW | 18.01.2021

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ALMANYA

Maas bugün Ankara'da Çavuşoğlu ile görüşecek

Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Ankara'ya gidiyor. Maas, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinin kalıcı olarak dinmesini umut ettiğini söyledi.

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bugün Ankara'da temaslarda bulunacak. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın Ankara temaslarında öncelikli konunun Türkiye ve Yunanistan'ın istikşafi görüşmelere yeniden başlamaları nedeniyle Doğu Akdeniz meselesi olacağı belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı görüşmelerde ayrıca  Türkiye'nin AB ile gelecekteki ilişkileri, Joe Biden'in Çarşamba günü ABD Başkanı olarak göreve başlayacak olması nedeniyle transatlantik ilişkiler ve ikili konuların ele alınacağını açıkladı. 

"Gerginliğin dinmesi" beklentisi 

Türkiye’ye hareketinden önce açıklamalarda bulunun Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan Doğu Akdeniz gerginliğinde "kalıcı bir rahatlama umduğunu" söyledi.
İki ülke arasındaki istikşafi görüşmelerin önümüzdeki hafta yeniden başlayacak olmasının bu yönde "gerçek bir fırsat" oluşturacağını ifade eden Maas, "Son haftalardaki olumlu hava, kaybedilen güveni geri kazanmak ve çözüm odaklı bir diyalog için temel oluşturmak için sürdürülmelidir" diye konuştu. 

Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimi "Ateşle oynamak“ sözleriyle değerlendiren Maas, "Ateşle oyun tekrarlanmamalı" dedi. Maas, NATO üyesi olan Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun olarak müzakere yoluyla zor anlaşmazlıkları çözmek ve bölgedeki barışı tehlikeye atmamak için açık bir yükümlülüğü olduğunu vurguladı. 

Türkiye'nin yılın başından bu yana sadece sözlü değil, eylemlerle de gerginliğin yumuşatılmasına yönelik sinyaller göndermesinin memnuniyetle karşılandığını da sözlerine ekleyen Maas bu bağlamda Barbaros araştırma gemisinin geri çekilerek, Kıbrıs açıklarındaki sismik faaliyetlerin sonlandırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan da görüşmenin içeriği ile ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "AFC Dışişleri Bakanı Heiko Maas 18 Ocak 2021 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınması öngörülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile 2016'da son bulan istikşafi görüşmelerin 61'inci turunun 25 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'da yapılacağını bildirmişti. Doğu Akdeniz gerginliği son dönemde Türkiye ile AB arasındaki anlaşmazlıkların başında geliyor. Maas’ın Türkiye saatiyle 12.15’de Ankara’da olması bekleniyor. 

Doğu Akdeniz gerginliği

Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de sürdürdüğü doğal gaz arama faaliyetlerinden rahatsız. Avrupa Birliği (AB) üyesi iki ülke, Türkiye‘nin bölgedeki sondaj faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu savunuyor. Suçlamaları reddeden Türkiye ise sondaj faaliyetleri yürütülen karasularının Türkiye'ye ait olduğunu belirtiyor.


AFP,DW/TY,HT
© Deutsche Welle Türkçe
 

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11 Aralık AB liderler zirvesi öncesinde bugün Brüksel'de bir araya gelen üye ülke dışişleri bakanları, Türkiye hakkında kritik açıklamalar yaptı.  

Maas’tan Türkiye’ye Aralık’ta yaptırım uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de provokasyonlara devam etmesi halinde" yaptırım konusunun Aralık ayındaki AB zirvesinde tekrar ele alınabileceğini açıkladı.  

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