Maas: Biden kazansa da her şey yeniden iyi hale gelmez

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ikili ilişkilere atıfta bulunarak ABD'de Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın seçimleri kazanması halinde de "her şeyin yeniden iyi hale geleceğini" sanmamak gerektiğini söyledi.

Almanya Yazı İşleri Ağı'na (RND) bir demeç veren Maas "Amerikan dış ve güvenlik politikası yıllardır, Soğuk Savaş sırasında dünyada üstlenilen rolü yeniden düzenleme çabasında. Kendimizi bu temel eğilimin yapısal olarak değişmeyeceğine hazırlamalıyız" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte transatlantik ilişkilerin de çetrefil hale geldiğini sözlerine ekleyen Maas "Sürekli önceden istişare etmeden makul bulamayacağımız kararlar alınıyor. İran ile varılan nükleer anlaşmanın feshedilmesini alın. İlişkilerimizin, bu seçimi kimin kazandığından bağımsız olarak bütünüyle değişmesini arzu ediyorum" diye konuştu.

ABD'de görev başına gelecek başka bir hükümetle daha iyi ilişki kurulmasının mümkün olabileceğini söyleyen Maas "Ama çıkartılması gereken asıl ders, biz Avrupalıların daha fazla sorumluluk üstlenmek zorunda olduğumuz" diye konuştu.

Sigmar Gabriel

Gabriel: Zayıflıklarımızı aşmak kendi ödevimiz

Almanya'nın eski dışişleri bakanı ve eski Sosyal Demokrat Parti genel başkanı Sigmar Gabriel de ABD seçimlerine hak ettiğinden fazla değer biçilmemesi gerektiğini söyledi.

SWR'e bir mülakat veren Gabriel Avrupa'nın kaderinin ABD'deki seçime bağlı olduğunu düşünmenin saçmalık olduğunu belirtti. Gabriel "Avrupa'nın şu sıralar sergilediği birçok zayıflık Donald Trump'ın başkanlık döneminden eskidir ve bunları aşmak da biz Avrupalıların ödevidir” diye konuştu.

Gabriel de Maas'a benzer şekilde "Sanıyorum birçoklarının Joe Biden'ın başkan olması halinde her şeyin yeniden iyi hale geleceği gibi bir yanılsaması var. Böylece sırtımıza yaslanabileceğimiz ve kendimizle ilgilenebileceğimiz sanılıyor. Bunlar olmayacak. Amerika uzun süre, daha az Avrupalı ve daha fazla Pasifik bir durumda olacak" diye konuştu.

dpa / EC, JD

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