 Maas: ABD ile ilişkilerde yeni bir strateji izlenmeli | ALMANYA | DW | 22.08.2018

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ALMANYA

Maas: ABD ile ilişkilerde yeni bir strateji izlenmeli

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, ABD ile ilişkilerde yeni bir strateji izlenmesini istiyor. Maas, Avrupa’nın artık ABD’ye eskisi gibi güvenemeyeceğini ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD ile ilişkilerde yeni bir strateji izlenmesi gerektiğini savundu. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Maas, Handelsblatt gazetesine yazdığı makalede, ABD ile "dengeli ortaklık” çağrısı yaparak "ABD'nin kırmızı çizgiyi aştığı yerde karşı denge oluşturmalıyız. Amerika'nın geri çekildiği durumlarda da ağırlığımızı koymalıyız” ifadesini kullandı.

ABD ile ortaklığı "yeniden değerlendirme” zamanının geldiğini belirten Maas, bunun ilişkileri "geride bırakmak için değil, yenilemek ve korumak için” gerekli olduğunu yazdı. "İki kuşak boyunca ilişkilerimizi belirleyen değer ve çıkarların kesişmesi giderek azaldı” diyen Maas, bu durumun ABD Başkanı Donald Trump'ın görevde bulunduğu süre içinde de devam edeceğini ve bu nedenle bu başkanlık döneminde pasif bir şekilde sorunların çözülmesinin beklenemeyeceğini dile getirdi.

"Avrupalı firmalar yaptırımlardan korunmalı"

Dışişleri Bakanı Maas, yazdığı makalede ABD'nin yaptırımların etkisine de değindi. Özellikle İran'a uygulanan yaptırımın Avrupalı firmaları da etkilediğine işaret eden Maas, hedefin "Avrupalı firmaları yasal olarak yaptırımlardan korumak” olması gerektiğini belirtti.

Almanya'nın Fransa ve Avrupa Birliği'ne üye diğer ülkelerle sıkı işbirliği yapması gerektiğini ifade eden "ABD'den bağımsız ödeme sistemi sağlanması, Avrupa Para Fonu oluşturulması ve bağımsız bir Swift sisteminin kurulması” çağrısında bulundu.

"Artık Washington'a eskisi gibi güvenilemiyor"

ABD Başkanı Trump'ın Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden savunma harcamalarını artırılmasına yönelik çağrısına da değinen Maas, hedefin  Avrupa Güvenlik ve Savunma Birliği'nin kurulması olduğunu ifade etti. Maas, bunun nedeninin Trump'ın yeni hedefler koyması değil, "Washington'a artık eskisi gibi güvenilememesi” olduğunu dile getirdi.

DW,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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