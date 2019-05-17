 Maas Çavuşoğlu’na Doğu Akdeniz endişesini iletti | ALMANYA | DW | 18.07.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Maas Çavuşoğlu’na Doğu Akdeniz endişesini iletti

Alman Dışişleri Bakanı Maas, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki "yasadışı" sondaj faaliyetlerinden "endişe duyduklarını" iletti, çözüm hedefli diyaloğa destek vermeyi önerdi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas (sağda)

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas (sağda)

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bugün Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Alman Dışişleri, iki bakanın Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında görüştüklerini duyurdu. Açıklamada, Türkiye'nin "yapılacağını açıkladığı yasadışı sondaj faaliyetlerinden ötürü çok endişeli olunduğu" belirtilirken, Almanya'nın "uluslararası hukukla uyumlu bir çözümü hedefleyen diyaloğa destek vermeye hazır olduğu" vurgulandı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi hafta başında sondaj çalışmalarını durdurmaması nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı almıştı. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ‘kıytırıktan kararlar' olarak nitelendirdiği AB yaptırım kararına Ankara, Doğu Akdeniz'e dördüncü bir gemi gönderileceğini duyurarak karşılık vermişti.

Berlin'in çağrıları sürüyor

Alman hükümeti hem AB yaptırım kararı öncesinde hem de sonrasında yaptığı açıklamalarla Türk hükümetine Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınma çağrısı yaptı.

Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, Türkiye'nin sondaj çalışmalarını "provokasyon” olarak nitelendirmiş bunun AB tarafından kabul edilemeyeceğini duyurmuştu.

Dün hükümetin olağan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christofer Burger de Türk hükümetine gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınma çağrısını yineledi. Burger şunları kaydetti:

"Türkiye'ye gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınma ve bu tür yasadışı sondaj faaliyetlerini durdurma çağrısı yapıyoruz. Aynı zamanda bu sorunların uluslararası hukukun gözetilerek, diyalog yoluyla çözümlenmesi çağrısını yapıyoruz… Bizim tutumumuz budur ve bu tutumu Türkiye'ye net bir şekilde aktarmaya devam edeceğiz."

DW / DA, EC

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Doğu Akdeniz’de sondaj restleşmesi sürüyor

AB’nin yaptırım kararına Türkiye Akdeniz’e dördüncü bir gemi gönderme kararıyla karşılık verdi. Kıbrıslı Rumlar ise Kıbrıslı Türklerin ortak komite önerisini geri çevirdi. (16.07.2019)  

Çavuşoğlu: AB kıytırıktan kararlar aldı

Çavuşoğlu, AB'nin yaptırım kararının Türkiye'yi etkilemeyeceğini savunarak "Rum kesimi ve Yunanistan'ın baskısıyla böyle kıytırıktan kararlar aldılar" dedi. (16.07.2019)  

AB’den Türkiye’ye dört başlıkta yaptırım

Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye üzerinde ekonomik baskıyı artıracak dört kritik başlıkta yaptırım uygulama kararı aldı. (15.07.2019)  

Benzer içerik

Finnland Helsinki | Treffen Heiko Maas, Bundesaußenminister & Mevlüt Cavusoglu, Außenminister Türkei

Alman Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile seçim iptalini görüştü 17.05.2019

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'na İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinden rahatsızlık duyduğunu söyledi. Maas, "Bu olanları anlamamızın çok zor olduğunu bir kez daha söyledim" dedi.

Türkei, Istanbul: Heiko Maas und Mevlut Cavusoglu besuchen eine deutsche Schule

Maas ve Çavuşoğlu'ndan "yakın işbirliği" mesajı 06.09.2018

İstanbul Alman Lisesi’ni ziyaret eden Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki işbirliğinin artacağı yönünde mesaj verdi.

USA Mevlut Cavusoglu und Heiko Maas in New York

Çavuşoğlu ve Maas, Solingen’de görüşecek 12.05.2018

Türk ve Alman dışişleri bakanlarının, Solingen’deki ırkçı saldırının 25'inci yıldönümünde bir araya gelmeleri planlanıyor. İki bakanın yabancı düşmanlığına karşı ortak mesajlar vermeleri bekleniyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Annegret Kramp-Karrenbauer

Almanya'nın yeni Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer

Almanya'nın yeni Savunma Bakanı, sürpriz bir kararla Hristiyan Demokrat Birlik Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer oldu. Karara Berlin'de eleştiriler var.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

Tenis dünyasının en büyük starlarından Steffi Graf 50. yaşını kutluyor. Ünlü raketin zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  