“Maas’ın tutumu Almanya’nın dünyadaki itibarına zarar verir”

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Cumartesi günü Ankara ziyareti sırasında Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin lideri ve Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Suriye'nin kuzeyinde uluslararası denetimde güvenli bölge oluşturulması önerisinin "gerçekçi” olmadığını belirtmesi ve öneriye ilişkin mesafeli tutumu Berlin'de tepkiyle karşılandı.

Münchner Merkur’daki yorumda Sosyal Demokrat Partili (SPD) Dışişleri Bakanı Maas'ın tutumu eleştiriliyor:

“Şu zaten açık: Annegret Kramp-Karrenbauer Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması önerisini koalisyon ortağı ile konuşmamıştı. Bu zarif bir hamle olmadı. Ve Maas da onunla aynı görüşü paylaşmak zorunda değil. Ama Büyük koalisyon içindeki bir anlaşmazlığı uluslararası sahneye taşımak, üstelik Suriye'de devletlerarası hukuka aykırı bir tutum izlemekle suçlananan tartışmalı Türk hükümeti ile bu konuda aynı çizgide olmak, Almanya’nın dünyadaki itibarına zarar verir... Dışişleri Bakanı, Kuzey Suriye'deki üzücü sorunların çözümüne elbette yine hiç katkı sağlamadı. Belki de bu makam ona büyük geliyor.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un online sayfasındaki yorumda da iki bakan arasındaki anlaşmazlığın dünya sahnesine taşınmasına ilişkin endişeler dile getiriliyor:

"Bu, büyük koalisyonun tarihinde düştüğü en kötü durum. Maas'ın, Savunma Bakanı'nın kısa mesaj çekerek planları hakkında kendisini bilgilendirmesine kızmış olması anlaşılabilir. Ama bir koalisyon içinde uzlaşma ve iletişim ile profesyonel olarak hazırlanma farklı görünür... Almanya'nın doğrudan dahil olmadığı ama yoğun olarak etkilendiği ve belki de yeniden etkileneceği bir sorun karşısında iki bakanın açık sahne üzerinde bu şekilde tartışması, otomatik olarak Alman siyasetinin ciddiyetine ilişkin kuşku yaratıyor.”

Berlin'de yayımlanan Tagesspiegel gazetesindeki yorumda da her iki bakanın da Almanya'nın itibarını zedelediği savunularak Başbakan Angela Merkel’in müdahalee etmesi isteniyor:

“Bu nasıl bir hükümet, Savunma Bakanı getirdiği öneri ile iç politikada kendine istikrar sağlamaya çalıştığı şüphesinden kurtulamıyor, Dışişleri Bakanı da karşılaştığı durumda kolayca kibrinin kurbanı oluyor. Bu ünle ikisi için de uluslararası düzeyde ciddiye alınmayı zorlaştıracak. İnsan soruyor: Koalisyondaki bu kakofoni karşısında Başkan neden susuyor? Angela Merkel’in hükümetindeki bir dışişleri bakanının ülke dışında bu şekilde davranmasına göz yumamaz... Düzeni olmayan bir dünyada sadece tek sesle konuşanlar ve kesin bir planı olanlar dinlenir. Her ikisine de sahip olmayanların ise dikkat çekmeyen bir tutum izlemesi daha iyi olur.”

Die Welt gazetesinin online sayfasındaki yorumda da aynı konu işleniyor:

"Türk topraklarında Kramp-Karrenbauer'e karşı gönülsüzler ittifakı oluşturma konusunda her halükârda Sosyal Demokrat siyasetçi kötü bir danışmanlık almıştı. Maas, Çavuşoğlu'ndan bir daha sertti. Çavuşoğlu, basın toplantısında öneriye üç dakika bile ayırmadı, açık bir şekilde reddetti ve Alman iç politikasına karışmak istemediğini de sözlerine ekledi. Maas'ın alaycı yanıtı pek dikkatli değildi. Konu yapılan görüşmede "Bu basın toplantısında olduğundan daha az gündeme geldi, bu her şeyi söylüyor” dedi. Her şeyi mi? En azından bir çok şeyi söylüyor. Kramp-Karrenbauer'in çok profesyonel bir şekilde gelmediği belli olan planlarından ziyade artık büyük olmayan bu koalisyonda medeniliğin azalan derecesini söylüyor.”

DW/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe