 Maaßen′a disiplin soruşturması gündemde | ALMANYA | DW | 09.11.2018

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ALMANYA

Maaßen'a disiplin soruşturması gündemde

Almanya İçişleri Bakanlığı, SPD için sarf ettiği sözleri nedeniyle görevinden azledilen Anayası Koruma Teşkilatı eski Başkanı Maaßen hakkında disiplin soruşturmasını gündemine aldı.

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Anayasayı Koruma Teşkilatı eski Başkanı Hans-Georg Maaßen hafta başında görevinden azledilmişti

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle görevinden azledilen iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı eski Başkanı Hans-Georg Maaßen olası bir disiplin soruşturması ile karşı karşıya.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer'ın sözcüsü Berlin'de yaptığı açıklamada söz konusu soruşturmaya yönelik ilk incelemelerin başlatıldığını ifade etti.

Maaßen'ın SPD için sarf ettiği sözlerin başında bulunduğu kurumun ölçülülük ve itidallilik ilkelerini ihlal edip etmediği incelenecek. Soruşturmanın Maaßen'ın emekli maaşının iptali ya da maaşta kesinti gibi sonuçlarının olabileceği belirtiliyor.

Hans-Georg Maaßen, 18 Ekim'de Varşova'da düzenlenen ve Avrupalı iç istihbarat başkanlarının katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, Chemnitz'deki olaylarla ilgili sözlerinin "Sosyal Demokrat Parti (SPD) içinde koalisyon hükümetinin dağılması için çalışan radikal sol güçler tarafından kullanıldığını” savunmuştu.

Söz konusu ifadelerin "kabul edilemez" olduğunu belirten İçişleri Bakanı Seehofer, "tartışılmaz hizmetlerine" rağmen Maaßen'ın görevinden azledilerek, emekli edilmesi kararı aldığını açıklamıştı.

Chemnitz'deki olaylara ilişkin açıklamaları da tartışma yaratmıştı

Anayasayı Koruma Teşkilatı eski Başkanı Maaßen‘ın, Chemnitz'de Ağustos ayının sonunda yaşanan olaylarda aşırı sağcıların gösterileri sırasında yabancıların "sürek avına" maruz kaldığına ilişkin görüntülere kuşkuyla yaklaştığına işaret eden açıklamaları da ülkede yoğun tartışmalara neden olmuştu.

Bu açıklamalar Almanya'da tepki toplamasına rağmen, İçişleri Bakanı Seehofer Maaßen'a destek vermişti. SPD'nin iç istihbarat başkanının azledilmesinde ısrar etmesi üzerine Maaßen'ın İçişleri Bakanlığı müsteşarlığına atanması kararı alınmıştı. Ancak bu kararın da tepki toplaması üzerine Maaßen'ın İçişleri Bakanlığı'na danışman olarak atanması konusunda uzlaşma sağlanmıştı .

DW,rtr/SÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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