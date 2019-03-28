 Maçoğlu mazbatasını yarın alacak | TÜRKİYE | DW | 04.04.2019

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TÜRKİYE

Maçoğlu mazbatasını yarın alacak

31 Mart seçimlerinde Tunceli Belediye Başkanlığı'na seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu'na mazbatasının yarın teslim edileceği belirtildi. Maçoğlu, güvenlik gerekçesiyle mazbatasının verilemeyeceğinin söylendiğini aktarmıştı.

Fatih Mehmet Maçoğlu

Fatih Mehmet Maçoğlu

Tunceli Merkez İlçe Seçim Kurulu, Tunceli Belediye Başkanlığı'nı kazanan Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu'nun mazbatasının yarın teslim edileceğini açıkladı. Maçoğlu kesin olmayan resmi seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından iki defa başvuruda bulunmuş ancak mazbatası  teslim edilmemişti.

Tunceli Merkez İlçe Seçim Kurulu'ndan Perşembe günü yapılan açıklamada, "31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Tunceli Belediye Başkanı olarak seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu'nun mazbatası hazırlanarak 05.04.2019 tarihinde ilgiliye teslim edilecektir" denildi.

Konuyla ilgili Perşembe günü açıklama yapan Maçoğlu, iki defa başvurmalarına rağmen güvenlik gerekçesi ve personel yetersizliği nedeniyle kendine verilmeyen mazbatanın yarın kendisine verileceğinin söylendiğini belirtti. Maçoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Dün yapmış olduğumuz görüşmede İlçe Seçim Kurulu Başkanı'nın bize vermiş olduğu tarih ve saate uyarak bugün saat 09.30- 10.00 arası mazbatayı alabileceğimiz söylendi. Bugün belirtilen saatte İlçe Seçim Kurulu'na gittiğimizde önce çalışanların yanına gittim, konuştum. Oradakiler 'Seçim Kurulu Başkanımız bize talimat verirse, mazbatayı size verebiliriz' dediler. Daha sonra Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı ile görüşme yaptık. Seçim Kurulu Başkanı'nın bize yaptığı açıklama aynen şöyle; birincisi bir güvenlik nedeninden kaynaklı, ikincisi de personel eksikliğinden kaynaklı mazbatanın bugün veremeyeceğini, yarın sabah 09.30'da ancak verebileceğini söyledi. Bu ikinci bir erteleme oldu. Dün ve bugünkü erteleme."

30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimlerde Ovacık Belediye Başkanlığı'nı kazanıp, Türkiye'nin ilk ve tek TKP'li Belediye Başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 32,77 oy oranıyla Tunceli Belediye Başkanı seçildi.

Seçimlerde HDP'nin adayı yüzde 28,21; CHP'nin adayı yüzde 20,59; AKP'nin adayı yüzde 14,06 ve MHP'nin adayı yüzde 3,49 oranında oy almıştı.

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Komünist Başkan’ın Tunceli hayali

DW,DHA/MY,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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Maçoğlu mazbatasını alamadı

31 Mart seçimlerinde Tunceli Belediye Başkanlığı'na seçilen Fatih Maçoğlu'na mazbatası verilmedi. Maçoğlu kendisine "söylenemeyecek bir güvenlik gerekçesiyle mazbatanın verilemeyeceğinin" söylendiğini belirtti. (04.04.2019)  

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Komünist Başkan’ın Tunceli hayali  

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