 Maçoğlu mazbatasını alamadı | TÜRKİYE | DW | 04.04.2019

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TÜRKİYE

Maçoğlu mazbatasını alamadı

31 Mart seçimlerinde Tunceli Belediye Başkanlığı'na seçilen Fatih Maçoğlu'na mazbatası verilmedi. Maçoğlu kendisine "söylenemeyecek bir güvenlik gerekçesiyle mazbatanın verilemeyeceğinin" söylendiğini belirtti.

Türkei, Ovacik: Bürgermeister Fatih Mehmet Macoglu (Gemeinde Ovacik)

Türkiye'nin komünist ilk belediye başkanı olarak tanınan, 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Tunceli adayı olarak yarışan ve seçimleri kazanan Fatih Mehmet Maçoğlu mazbatasını alamadı.

Fatih Mehmet Maçoğlu sabah saatlerinde belediye meclisi üyeleri ile birlikte Seçim Kurulu'na gitti. Ardından ise Tunceli Belediyesi'nin önünde gazetecilere açıklama yaptı. Mazbatasının verilmediğini aktaran Maçoğlu kendisine, "söylenemeyecek bir güvenlik gerekçesiyle mazbatanın verilemeyeceği"nin söylendiğini belirtti.

Maçoğlu, "Sebebini sorduğumda 'bir güvenlik sebebinden dolayı bugün size bu mazbatayı vermeyi doğru bulmuyorum' denildi. Biz bütün çalışmalarımızda bütün toplantılarımızda gösterdiğimiz duyarlılığı bundan sonra da göstereceğiz. Yarın sabah 09:30'da yine geleceğiz. Amacımız burada tartışma sürdürmek değil, tam tersine hukuk doğrultusunda bize verilen görevi, hakkı almaktır" dedi.

Ovacık eski Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu 31 Mart seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi'nin adayı olarak yarışa katılmış ve 32,77 oranında oy almıştı. Seçimlerde HDP'nin adayı yüzde 28,21, CHP'nin adayı yüzde 20,59, AKP'nin adayı yüzde 14,06, MHP'nin adayı ise yüzde 3,49 oranında oy almıştı.

DW / HT, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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