Maça paraşütle inen Greenpeace aktivisti siyasetçileri kızdırdı

Çevre örgütü Greenpeace'in, Münih Allianz Arena'da oynanacak Almanya-Fransa maçı öncesinde motorlu paraşütle gerçekleştirdiği protesto eylemi tepkiyle karşılandı.

EURO 2020 maçına kısa bir süre kala üzerinde "petrole kırmızı kart" yazan motorlu paraşütle stadyuma doğru uçan Greenpeace aktivist, tellere takılarak iniş yapmış ve iki kişinin hafif yaralanmasına yol açmıştı. DW'nin spor muhabiri Max Merrill de o anları kamerasıyla çekti.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, olayı "İnsanları tehlikeye atacak sorumsuz bir eylem" sözleriyle eleştirdi. Bu protesto eyleminin yine de ucuz atlatılmış olmasının rahatlatıcı olduğunu ifade eden Seibert, büyük bir etki yaratmak için düzenlenen bu tür eylemlerin anlamını sorumluların kendilerine eleştirel bir şekilde sorması gerektiğini de sözlerine ekledi. Bu tür eylemlerin "kamuyu tehlikeye atabilecek durumlar" oluşturabileceğini kaydeden Seibert, burada Greenpeace'in eyleminin içeriğini kınamadıklarının da altını çizdi.

Sağlık Bakanı Jens Spahn da Greenpeace'in Münih'teki eylemine tepki göstererek başka insanları etkileyen durumlarda protestolara son verilmesi gerektiğini söyledi. Spahn, "Başka insanları tehlikeye atan hiçbir protesto haklı değildir" dedi.

Maçların güvenliği tartışılıyor

Greenpeace'in paraşütlü eylemi maçların güvenliği konusunu da tartışmaya açtı. Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann bu olayın ardından, Almanya'da oynanacak tüm Avrupa kupası maçları için "Bavyera polisinin havadan takibi" yoğunlaştıracağını söyledi. İçişleri Bakanlığının verdiği bilgilere göre, EURO 2020 maçları sırasında stadyum üzerinde uçuş yasağı bulunuyor.

Herrmann, maç öncesinde stadyuma doğru uçan paraşütü keskin nişancıların fark ettiğini, ancak ateş etmediğini söyledi. Paraşütçü için bu olayın çok daha olumsuz bir şekilde sonuçlanabileceğini ifade eden Herrmann, "Eğer polis bunun bir terör saldırı olduğu tahmininde bulunsaydı, bunu hayatıyla ödeyebilirdi" dedi.

Greenpeace sözcüsü, motorlu paraşüt ile protesto eylemi yapacaklarını polise bildirdiklerini belirtirken Münih polisi ise bunu teyit etmeyerek, emniyetin bu konuda bilgisinin olmadığını açıkladı.

Aktivist hakkında soruşturma açıldı

Greenpeace özür diledi

Şampiyonanın sponsorlarından otomobil üreticisi Volkswagen'ı protesto etmeyi hedefleyen Greenpeace, başarısızlıkla sonuçlanan protesto eyleminin ardından yaptığı açıklamada yaralananlardan özür diledi.

Bugün yapılan açıklamada, paraşütçünün stadyumun üzerinde uçarak, hâlâ benzin ve dizel ile çalışan otomobiller üreten Volkswagen'ı protesto eden bir balon bırakmayı ve Volkswagen'a iklim koruma için daha çok çaba sağlama çağrısı yapmayı planladığı ifade edildi. Ancak teknik bir arıza nedeniyle paraşütün stadyuma zorunlu iniş yaptığı belirtildi. Greenpeace, "Bu şekilde insanların tehlikeye atılmış olmasından ve iki kişinin yaralanmış olmasından dolayı derin üzüntü" duyduğunu vurguladı.

Aktivistin inişi sırasında yaralanan bir kişinin hastanede tedavisi sürerken, yaralanan diğer kişinin bugün taburcu edildiği kaydedildi. Olayın ardından gözaltına alınan 38 yaşındaki Greenpeace aktivisti bugün serbest bırakıldı. Polis aktivist hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

AFP,dpa/JD,HS

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