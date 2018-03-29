 Mısırlılardan kilo vermelerini isteyen Sisi′ye tepki | DÜNYA | DW | 25.12.2018

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DÜNYA

Mısırlılardan kilo vermelerini isteyen Sisi'ye tepki

Obezitenin büyük sorun olduğu Mısır'da Cumhurbaşkanı el Sisi'nin ısrarla halktan kilo vermesini istemesi, tepkilere neden oluyor. Sisi, halkın yoksulluktan sağlıksız beslenmeye yönelmesinin sorumlusu olmakla suçlanıyor.

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Arşiv

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi, kilolu vatandaşlar konusundaki söylemi nedeniyle tepki çekiyor. Gördüğü kilolu insan sayısından şikâyet eden el Sisi, Mısırlılara kendilerine daha iyi bakmalarını söylüyor. Üniversiteler dâhil okullarda beden eğitimin temel dersler arasında olmasını isteyen Mısır Cumhurbaşkanı, televizyon programlarına da kilolu sunucu ya da konuk çıkarılmaması gerektiğini savunuyor.

Bulduğu her fırsatta Mısırlılara kilo vermek için beslenme alışkanlıklarını değiştirmeleri gerektiğini söyleyen ve sokakta karşılaştığı kilolu kişileri azarlayan Sisi, 15 Aralık'taki açıklamalarında benzer bir tutum sergiledi. Sisi, televizyondan yayınlanan açıklamalarında, yeterince yürümedikleri için Mısırlılarla dalga geçtikten sonra gülerek yanındaki başbakanına dönüp kilo almamasını söyledi.

Sisi ertesi sabah da başkent Kahire'de bisikletle gittiği bir askeri akademideki öğrencilere, belli vücut ölçülerine ilişkin kriteri karşılamamaları durumunda mezun olamayacaklarını söyleyerek gözdağı verdi.

Ancak Sisi, bu tutumu nedeniyle kilolu insanları küçük düşürmek ve büyük ölçüde yoksulluktan kaynaklanan bir sorun karşısında elitist bir yaklaşım sergilemekle eleştiriliyor. Mısır Cumhurbaşkanı ayrıca obeziteyle mücadele ve sporun yaygılaştırılması konularında somut planlar sunmadığı gerekçesiyle tepki görüyor.

Halkın üçte biri obez

Washington Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nün 2017'de dünya genelinde yaptığı araştırmaya göre, Mısır'da her üç kişiden biri obez. Bu, dünyadaki en yüksek oran. Araştırma, 100 milyon nüfusa sahip ülkedeki yetişkinlerin yüzde 35'inin, yani yaklaşık 19 milyon kişinin obez olduğunu ortaya koymuştu. Bu bakımdan da dünya genelinde en yüksek orana sahip olan Mısır'da çocuklarınsa yüzde 10,2'si obez. Bu oran, ülkedeki yaklaşık 3,6 milyon çocuğun obezite sorunu yaşadığını gösteriyor.

Sisi'nin izlediği ekonomi politikaları nedeniyle Mısır'da özellikle sebze ve meyve fiyatları büyük oranda arttı. Bu durum halkı daha ucuz ancak sağlıksız besinlere yöneltti.

Mısır'da hükümet yanlısı medya ise Sisi'nin obeziteyle ilgili tutumuna büyük destek veriyor. Parlamento da okullardaki ana müfredata zorunlu beden eğitimi dersinin eklenmesi için harekete geçti. Benzer şekilde Mısır Eğitim Bakanı, başkent Kahire'de metro kullanan öğrencilere gitmek istedikleri yerden iki durak önce inerek bir çeşit egzersiz yapmaları için çağrıda bulunmuştu.

Görece daha özgür bir ortam olan sosyal medyada ise Sisi'ye yönelik eleştirilerle karşılaşmak mümkün. Birçok kişi Sisi'yi gerçeklikten kopmak ya da sözlerini tartmadan konuşmakla suçluyor.

Bu konu sosyal medyada esprili bir dille de eleştiriliyor. Bazı kullanıcılar, fazla kilolu vatandaşların, birçok muhalif ismin hapse atıldığı Mısır'da benzer bir yaptırımla karşılaşabileceklerine dikkat çekerek bu kişilerin risk altında olduğunu belirtiyor. İnsanların araçlarıyla polis kontrol noktalarına yaklaşırken göbeklerini içine çektiklerine dair esprilerin yanı sıra kilo verene kadar emniyet güçlerinden kaçmak için bir arkadaşının evinde saklanan insanlarla ilgili şakalar da revaçta.

AP/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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