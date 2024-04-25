Mısır'dan İsrail'e Refah uyarısı

İsrail Refah'a hava saldırılarını sürdürürken Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi Refah'a kara operasyonu düzenlemeye hazırlanan İsrail'i uyardı. Sisi Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yerlerinden edilmesine karşı çıktı.

Kahire, Hamas'ın Gazze'deki son kalesi olan güneydeki sınır kenti Refah'a yönelik planlı bir operasyonun Mısır'ın Sina Yarımadası'na doğru kitlesel bir göçü tetiklemesinden endişe ediyor.

Sisi televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında "Mısır, (savaşın) ilk dakikasından bu yana Filistin davasının tasfiye olmaması ve Mısır'ın ulusal güvenliğini korumak amacıyla Filistinlilerin topraklarından Sina'ya ya da başka bir yere zorla göç ettirilmesini tamamen reddeden net bir tutum benimsedi" ifadelerini kullandı.

İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk eden yerinden edilmiş Filistinliler Refah'ta bir çadır kampında barınıyor Fotoğraf: Bassam Masoud/REUTERS

Sisi, İsrail'in Refah'a kara operasyonunun Gazze'deki insani durum ve bölgesel barış ve güvenlik üzerinde "felaket sonuçları" olacağını söyledi.

150-200 bin Filistinli sivil Refah’ı terk etti

İsrail basını İsrail operasyonundan kaçan on binlerce kişinin Refah’ı terk ettiğini duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetlerini (IDF) kaynak gösteren Jerusalem Post gazetesi 150 ila 200 bin Filistinli sivilin 7 Ekim'de Hamas’ın İsrail'e düzenlediği saldırılar ve İsrail'in misillemesinin başlamasının ardından Refah’ı terk ettiğini haber verdi.

Gazze'deki savaşın başlamasından bu yana, Gazze Şeridi'nin 2,2 milyonu aşan nüfusunun yaklaşık 1,5 milyonu İsrail saldırılarından kaçarak Refah'a sığındı. Yardım grupları savaş sırasında 1 milyondan fazla insanın buraya sığındığını söylüyor.

Yardım kuruluşları İsrail'in Refah'a kara operasyonunun Filistin'deki insani krizi derinleştireceği uyarısında bulunuyor.

Öte yandan Reuters iki güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde Mısır’ın, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasını öngören bir anlaşmaya aracılık etmek üzere İsrail'le yeniden bir araya gelmeyi talep ettiğini duyurdu.

Kaynaklar Mısırlı, İsrailli ve ABD'li yetkililerin Çarşamba günü yüz yüze ve uzaktan yapılan toplantılarda, ateşkes için aylardır süren müzakerelerdeki çıkmazı aşmak için ne gibi tavizler verilebileceğini ele aldığını söyledi. Ayrıca Mısırlı ve İsrailli yetkililer arasında Cuma günü Kahire'de bir toplantı yapılmasının beklendiği ve sonuca bağlı olarak Hamas'la başka görüşmelerin de yapılacağı öğrenildi.

Dpa, rtr / SSB, EC