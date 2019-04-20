 Mısır′daki referandumdan Sisi′ye 2030 vizesi | DÜNYA | DW | 23.04.2019

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DÜNYA

Mısır'daki referandumdan Sisi'ye 2030 vizesi

Mısır'da yapılan referandumda, Devlet Başkanı Sisi'nin 2030 yılına kadar görevde kalmasına olanak tanıyan anayasa değişiklikleri onaylandı.

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi

Mısır'da yapılan referanduma katılan seçmenler, Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi'nin 2030 yılına kadar görevde kalmasının önünü açan anayasa değişikliklerini onayladı.

Ulusal Seçim Kurulu, katılımcıların yüzde 88,83'ünün söz konusu anayasa değişikliklerinin lehinde oy verdiğini açıkladı. Kurul başkanı Laşin İbrahim, başkent Kahire'de düzenlediği basın toplantısında, referanduma katılım oranının yüzde 44,33 olduğunu duyurdu.

Yaklaşık 61 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Mısır'da üç gün süren oy verme işlemi Pazartesi sona ermişti.

Referandumla kabul edilen anayasa değişiklikleri devlet başkanının görev süresini dört yıldan altı yıla çıkarılmasını öngörüyor. Böylece Sisi'nin 2022'de biten görev süresi 2024'e uzatılıyor. Değişiklik paketi kapsamında 64 yaşındaki Sisi'nin 2024'teki seçimleri kazanması hâlinde altı yıl daha devlet başkanlığı yapmasına imkân tanıyan özel bir madde de bulunuyor.

Sisi'den teşekkür

Sisi, referandum sonucunun duyurulmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, Mısır halkına, "evet" oyu verdiği için teşekkür etti. Sisi, "Referanduma katılan Mısırlıların ortaya koyduğu bu müthiş tablo, milletimizin tarihi kayıtlarına not düşülecek" diye tweet attı.

Genelkurmay eski Başkanı Sisi, Mısır'ın demokratik bir seçimle başa geçen ilk devlet başkanı olan Muhammed Mursi'nin askeri müdahaleyle devrilmesinin ardından 2014 yılında düzenlenen seçimi kazanarak iktidara gelmişti. Mısır'da 2018 yılında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin galibi de Sisi olmuştu.

DW,AFP, AP/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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